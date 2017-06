Plus d’une infraction toutes les deux minutes sur un contrôle à Arue

Un service coordonné Police/Gendarmerie de sécurité routière de deux heures a été mis en place au niveau du Stade Boris Léontieff et à proximité de l’entreprise la laiterie Sachet à Arue vendredi entre 15 heures et 17 heures. Bilan : 84 infractions au code de la route en deux heures, soit plus d’une toutes les deux minutes.

La police et la gendarmerie ont lancé une opération coordonnée vendredi entre 15 heures et 17 heures. Deux secteurs étaient visés : le stade Boris Léontieff et le secteur à proximité de l’entreprise la laiterie Sachet, à Arue, en présence du directeur de la Sécurité publique François Perrault et du commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française, Pierre Caudrelier.

En deux heures, 84 infractions de gravité variante ont été constatées. Les plus nombreuses sont les non-justificatifs d’assurance et l’utilisation de portables au volant, qui sont au nombre de neuf. Mais aussi sept non-justificatifs de permis et sept conduites avec casque non attaché ou non homologué ont été déplorés.