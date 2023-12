Plus pédagogique et plus ouvert : le PICS, sommet crypto polynésien, remet le couvert

Après un premier rendez-vous plein de promesses en 2022, les organisateurs du Polynesian Islands Crypto Summit (PICS) préparent une deuxième édition plus ambitieuse, toujours centrée sur les cryptomonnaies, la blockchain et le Web3. Elle aura lieu en mai sur le grand site de la Maison de la culture, avec au programme des workshops et conférences de spécialistes, des ateliers grand public, pour apprendre à éviter les arnaques notamment, mais aussi un village d’exposants polynésiens qui pourront s’essayer concrètement à ces outils numériques.

C’était dans les salons de l’hôtel Hilton que la communauté crypto du fenua avait poussé son premier cri de ralliement, en juin 2022. Le premier « PICS », Polynesian Islands Crypto Summit, alors organisé sur fonds propres par une poignées de passionnés, avait fait mouche. Non seulement des crypto-enthousiastes, des férus de technologie blockchain ou de créateurs du Web3 (lire encadré) s’étaient signalées – et pour beaucoup, déplacés – dans toute la Polynésie. Mais le sommet avait réussi à attirer plusieurs dizaines de professionnels internationaux, représentant pour certains des entreprises pesant plusieurs milliards sur le marché. « On a montré que notre voix pouvait porter », se souvient Hellmouth Banner, journaliste et entrepreneur spécialisé depuis de longues années, dans ce secteur en révolution perpétuelle. Pour le résident de Moorea, cofondateur du Pics, il n’y avait « aucun doute » : il fallait rééditer l’expérience. Mais avec davantage d’ambition.

Discussion de pros et essais « concrets » pour le grand public

Pour preuve, le site choisi pour cette deuxième édition : la Maison de la Culture et la place To’ata qui seront investis pendant trois jours, du 12 au 14 mai. Le Petit théâtre sera mis à profit pour les conférences et « panels » auxquels participeront, comme en 2022, plusieurs dizaines de spécialistes internationaux. Ils devraient discuter de l’état des marchés crypto, en plein tournant avec le « Halving » du Bitcoin (lire encadré), des nouvelles applications des outils issus de la blockchain dans le quotidien, ou du développement de ce fameux Web3, nouvelle ère d’un net plus libre, plus immersif et plus décentralisé. De quoi intéresser les investisseurs, les technophiles ou les curieux à qui les professionnels proposeront aussi, directement et dans un espace dédié, leurs services. Au menu : du matériel pour « miner » du bitcoin, des « hardware wallets » pour stocker ses actifs crypto sur un support physique en toute sécurité, mais surtout des offres de néo-banques, et autres services dématérialisés.

Mais les organisateurs du PICS l’avaient annoncé de longue date : cette deuxième édition devra aussi tout se tourner vers le grand public, qui, dans sa majorité, n’a aujourd’hui que très peu de contact avec les outils crypto et peut être submergé par l’avalanche de concepts et de jargon numérique. En guise de premier contact, un « village découverte », en accès libre, sera proposé pendant ces trois jours sur l’esplanade basse de To’ata. Les visiteurs y trouveront une cinquantaine d’exposants polynésiens. Créateurs, artistes, commerçants, et même communes ou administration… « C’est un village qui sera orienté sur l’artisanat, la culture, le patrimoine, reprend Hellmouth Banner. Et ces exposants auront l’opportunité, et ça n’est pas une obligation totale, d’utiliser des outils du Web3″. Il s’agit bien sûr de mettre en avant le paiement en cryptomonnaies, dont les organisateurs veulent démontrer qu’il est, en plus d’être « légal, régulé et transparent », « accessible à tout le monde et ne nécessite pas une grande technicité. » Pas de grands risques non plus, d’autant que ce sont des paiement en « stablecoin », des cryptomonnaies dont la valeur est arrimée à celle d’une monnaie fiduciaire (comme le franc, l’euro ou le dollar), qui seront proposés.

Pas seulement la crypto

« Mais il y a d’autres outils qu’on va pouvoir faire découvrir », complète l’organisateur. Pour les artistes, les NFT, fameux token non-fongibles qui permettent de certifier numériquement une œuvre, et qui avaient été, un temps, au centre d’une bulle spéculative aujourd’hui éclatée. Pour les associations, des « organisations autonomes décentralisées », ou DAO, qui permettent d’encadrer, grâce à la blockchain, des votes ou des assemblées générales numériques. « Pour des municipalités, on a également tout un panel d’outils très intéressants de l’ordre de la gouvernance, de l’ordre de la démocratie, complète le spécialiste. On parle souvent des cryptomonnaies, mais la crypto, c’est l’arbre qui cache la forêt Web 3. Et dans le Web 3, on a tout ce panel de nouveaux services qui touche autant vous et moi dans notre quotidien (…) et qui peuvent être des outils pour beaucoup de structures ou pour les commerçants pour faire du développement, créer de la croissance, pour avoir du chiffre d’affaires supplémentaire. »

Ce sommet-salon sera aussi l’occasion d’ateliers de « sensibilisation », là aussi orientés vers le grand public, pour repérer les fraudes et arnaques liées aux crypto. Les organisateurs ne l’ignorent pas : au fenua plus qu’ailleurs pullulent les propositions d’investissements miraculeux, les offres de formations bidons, et autres tentatives de phishing qui utilisent les mots bitcoin, blockchain ou crypto comme appâts.

« On ne plaisante pas » avec les agréments



Aussi, les intervenants de ce PICS #2 sont prudemment sélectionnés, pour leur utilité dans le débat ou dans le quotidien des Polynésiens, mais surtout qui sont « pleinement régulés, encadrés, suivis par les gendarmes financiers ». Agrément de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, respect des règles « prestataires de services d’actifs numériques » ou de la future réglementation européénne MICA… « On ne plaisante pas avec ça, martèle Hellmouth Banner. Ce n’est pas à foire à la brocante de la spéculation effrénée ou de la vente de formation de trading non régulée, on n’est pas face à des petites initiatives portées par des anonymes sur des canaux Télégram, un petit peu bizarres… On est face à des acteurs extrêmement sérieux qui nous font le plaisir de venir en Polynésie, et pourquoi pas de calibrer leur service pour inclure notre région. »

Ce serait d’ailleurs un des apports du premier sommet : faire connaitre les spécificités de la zone, et notamment le marché en francs CFP, qui a fait fuir certains services comme Revolut, à de futurs grands acteurs de la finance ou des services Web3. « Il y a des services tout à fait passionnants qui se développent et on veut faire en sorte qu’il puissent s’adresser de façon « native » à la Polynésie », reprend le responsable. Si les grandes lignes du PICS #2 sont depuis longtemps posées, la liste des invités est toujours en construction. Comme celle, d’ailleurs, des exposants du village découverte, qui profiteront tous, au travers de la « Pics Academy » d’un accompagnement pour être prêt, le jour du sommet, à utiliser de nouveaux outils crypto.