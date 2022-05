Pointe Vénus : les pêcheurs pas convaincus par le projet de salle de mariage

La mairie de Mahina projette de construire une salle de mariage « immergée » à la pointe Vénus, dans la petite baie où les pêcheurs lagonaires mettent leurs pirogues à l’eau. Certains expriment déjà leur inquiétude, mais la municipalité veut rassurer : rien n’est gravé dans le marbre, une concertation aura lieu.

La semaine dernière, la mairie de Mahina publiait, sur sa page Facebook, les plans d’une future salle de mariage « ceinturée d’eau et de symbole » à la pointe Vénus. Fini, donc, les cérémonies dans la grande salle de la mairie, où ont déjà lieu les conseils municipaux, certaines réunions et des séminaires. Le nouvel édifice, qui « tient à cœur » du tavana Damas Teuira et dont le dossier technique a été adopté à l’unanimité du conseil municipal, serait « immergée » à quelques mètres de la pointe et de son phare, dans le « petit bain » situé entre le parking et la pointe extrême de Te fauroa. Avec son ponton de 35 mètres, et sa conception tout en symboles (lire ci-dessous) l’aménagement promet des souvenirs inoubliables pour les mariés… Mais a déjà déclenché l’inquiétude chez certains usagers du site. Car la salle de mariage se trouverait à l’endroit même où la quinzaine de pêcheurs lagonaires de la zone mettent leurs pirogues à moteur à l’eau. Beaucoup, comme Edgard Teahui ont été surpris d’apprendre l’existence d’un tel projet. Comment les pirogues pourront-elles passer le ponton qui va être aménagé ? Vont-elles pouvoir rester sur le site ? Va-t-il y a voir des limitation de l’activité ? Le pêcheur, qui avait formé une association sur place dès 1997, « attend des réponses de la mairie » :



Pas d’opposition frontale, donc mais un appel à discuter du projet. Et c’est ce que compte faire la mairie. D’après Antony Pheu, directeur général des services de Mahina, plusieurs pêcheurs seraient déjà venu rencontrer le tavana à propos de la salle de mariage, et une concertation plus formelle devrait intervenir d’ici quelques mois. Rien n’est acté, insiste le responsable : « on commence à peine les travaux : faire les demandes administratives, faire les demandes auprès du procureur de la République pour l’attribution de la fonction salle de mariage et bien sûr mener une concertation plus large ». Une consultation « assez massive » devrait ainsi intervenir « début ou courant du deuxième semestre », après le retour des premiers avis des autorités de l’État et du Pays, qui vont être tous deux sollicités pour co-financer le projet à 38 millions de francs. Pour le DGS, le projet, qui doit « valoriser » la pêche lagonaire plutôt que de l’évincer ne devrait « pas être une gêne » pour les pirogues, puisque son emprise n’est pas totale dans la lagune. « Mais s’il y a une gêne, on va essayer de faire en sorte qu’elle disparaisse ».

À la pointe Vénus, les pêcheurs espèrent surtout que ce coup de projecteur sur le « petit bain » soit l’occasion de développer la pêche lagonaire. Par exemple en créant des abris à pirogues, pour l’instant protégées par des bouts de tôles. Ou en mettant en place une vraie réglementation de la pêche : « On pourrait mettre une saisonnalité sur l’utilisation des filets, interdire la pêche de nuit, reprend Edgar Teahui. Du côté Muriavai, c’est réglementé et il y a beaucoup de gens qui en profite. Si on réglemente aussi ici à Matavai, tout le monde sera content, le gâteau sera bien partagé ».