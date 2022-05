« Instruire tout le monde et sur toutes les choses », telle est la devise du célèbre dictionnaire « Le Petit Larousse illustré » qui fête ses 170 ans. L’édition 2023 paraîtra le 15 juin avec 150 nouveaux mots qui sont le reflet de l’actualité et de l’évolution de la langue française. Et sans surprise, plusieurs termes liées à la pandémie de Covid-19 font leur entrée.

Le dictionnaire Larousse dévoile les nouveaux mots et expressions qui font leur entrée dans l’édition 2023. Sans grand étonnement, beaucoup font référence à l’actualité de ces deux dernières années. « On a à la fois des mots liés au Covid-19 comme vaccinodrome, pass vaccinal, pass sanitaire, fatigue pandémique, les notions d’enfermiste, de rassuriste… », précise Carine Girac Marinier, directrice du département parascolaire et beaux livres des Éditions Larousse. 64.000 mots « On a également beaucoup de nouveaux mots en gastronomie comme par exemple le poke, qui vient d’Hawaï, le poke bowl ou les fromages chypriotes, comme le Halloumi », détaille-t-elle. La transformation numérique et technologique génère elle aussi de nouveaux mots comme « vélotypie », c’est-à-dire la technique de saisie de texte qui permet d’écrire à la vitesse de la parole, ou encore « crypto art » ce mouvement artistique virtuel qui produit des NFT. Il y a aussi d’autres termes qui ont agité notre planète ces derniers mois et qui trouvent une place dans cette nouvelle édition comme la grossophobie, le cyberharcèlement, pervers narcissique ou « l’effet Matilda », le fait de minimiser la contribution des femmes à la recherche scientifique. Quelle définition pour le wokisme ? Mais l’un des mots les plus attendus reste le wokisme, un terme largement déployé sur les réseaux sociaux et dans les débats. Sélectionné il y a deux ans déjà par le comité des lexicographes chargés de repérer les mots qui pourraient faire leur entrée dans le dictionnaire, le « wokisme » a enfin sa définition : « L’idéologie d’inspiration woke, centrée sur les questions d’égalité, de justice et de défense des minorités, parfois perçue comme attentatoire à l’universalisme républicain ». Parmi les mots étrangers qui viennent enrichir le célèbre dictionnaire, on trouve par exemple le kakapo (perroquet néo-zélandais), la chick lit (littérature pour jeunes femmes en anglais), ou encore le tomte (lutin suédois). Quant aux expressions régionales, à la lettre « P », vous trouverez « pinzutu » qui désigne le Français « venu du continent pour passer ses vacances en Corse ». Enfin parmi les 40 personnalités qui vont enrichir le chapitre « Nom propres » : le coureur cycliste français Julian Alaphilippe, le chef étoilé Thierry Marx ou encore le comédien François Damiens.