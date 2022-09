Pôle de sports de combat : « éduquer à un comportement en collectivité »

Le Pays a procédé ce jeudi 8 septembre à la pose de la première pierre du futur pôle de sports de combat de l’IJSPF qui doit s’adosser à la tribune du stade de la Punaruu à la mi-2024. Il comprendra quatre salles dédiées au MMA, à la boxe, au judo et à la préparation physique générale. Le Pays insiste sur l’importance de diffuser au travers de ces disciplines sportives des valeurs de vie en collectivité.

Ce jeudi 8 septembre, le gouvernement a procédé à la cérémonie de pose de la première pierre du futur pôle de sports de combat à Punaruu. Le bâtiment pensé pour être économique en énergie, avec des espaces naturellement ventilés et une lumière diffuse, sera en fait une extension de la tribune du stade géré par l’IJSPF. Il sera spécifiquement dédié aux entrainements de sports de combat,avec quatre salles dont une pour le MMA, une pour le judo, une pour la boxe et une quatrième consacrée à la préparation physique générale et donc ouverte à d’autres disciplines. Lors de la cérémonie le maire de la commune Simplicio Lissant mais aussi le président du Pays ont insisté sur l’importance d’une telle structure en vue des jeux du Pacifique en 2027. Des aménagements qui sont rendus possibles par un financement de 700 millions de francs partagé avec l’État – pour 300 millions de francs. Malgré un retard de lancement encore une fois attribué au Covid, le début du chantier est annoncé pour début 2023 et sa fin pour la fin du premier semestre 2024.

Les sports de combat comme outil « d’éducation à la vie en collectivité »

Autre aspect capital du projet évoqué par les politiques : la lutte contre la délinquance. Vivre en collectivité, et développer des valeurs de tolérance et de solidarité chez les jeunes habitués aux combats de rue, c’est l’ambition du Pays au travers de cette structure. « Au-delà de la salle de sport, pour moi c’est une maison où la jeunesse pourra être éduquée, explique le ministre de la Jeunesse, au surpassement de soi, aux valeurs de respect des autres, de l’autorité, du coach et de son propre corps surtout ». Naea Bennett souligne l’impulsion donnée par Raihere Dudes pour développer ces disciplines. Dans son discours le président du Pays a été jusqu’à qualifier la pratique du sport de « chemin vers la liberté » au travers de la construction de sa personne, de l’amitié, de la vie en collectivité, de « l’acceptation de la défaite et de la victoire ». Il a également souligné le caractère universel du sport et sa capacité à diffuser des valeurs de « tolérance et de respect ».

La structure fait partie des nombreux aménagements sportifs qui sont prévus avant les XVIIIes Jeux du Pacifique en 2027 et qui constituent le « schéma d’équipement sportif » évoqué par le président pour « déconcentrer les équipements sportifs, principalement situés à Pirae ». Hitia’a doit accueillir des pistes en tartan toutes neuves dédiées à la compétition quand les stades existants serviront à l’entraînement, mais le plus grand chantier attendu c’est celui du centre aquatique à Aorai tini hau en 2025.