Police, gendarmerie, pompiers, hôpital mobilisés pour le réveillon

Le haut-commissaire Dominique Sorain a fait jeudi soir la tournée des personnels mobilisés à l’occasion du weekend de la Saint-Sylvestre.

Gendarmerie, polices nationale et municipale, mais aussi médecins et infirmiers étaient mobilisés jeudi soir pour faire respecter le code de la route aussi bien que les mesures sanitaires, et pour traiter les urgences médicales. Accompagné de son directeur de cabinet Cédric Bouet, le haut-commissaire Dominique Sorain n’a pas dérogé à la tournée des personnels, sur le terrain dès 17 heures.

Au CHPF, où il a été accueilli par la directrice Claude Panero, il a pu voir les dispositifs d’accueil aux urgences et les services de réanimation « covid » et « non-covid », ainsi que le centre 15 qui traitait l’évacuation sanitaire urgente d’un patient blessé à Rikitea. Pour une meilleure coordination, ce centre Samu est couplé depuis 2018, au sein même du CHPF avec le centre de traitement des alertes des pompiers de Arue et Pirae. En 2021, quatre nouvelles communes vont se joindre au dispositif : Punaauia, Teva i Uta, Paea et Papara.