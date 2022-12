Police : retour au fenua après 8 ans de service en métropole

Trois policiers polynésiens qui n’avaient encore jamais exercé au fenua sont sur le point de prendre leurs nouvelles fonctions au sein de la Direction territoriale de la police nationale. Rencontre avec l’un d’eux, Kenny Taumihau, rentré lundi en Polynésie après 8 ans de service en métropole, et une levée de boucliers sur les affectations des policiers polynésiens.

En mai dernier, le syndicat Unité SGPFSMI-FO Police avait manifesté pour contester la mutation de sept fonctionnaires métropolitains en Polynésie. Le président du Pays et les parlementaires polynésiens avaient interpellé le ministre de l’Intérieur. Une revendication qui a finalement été entendue : trois jeunes policiers qui ont accompli 5 ans minimum de service loin du fenua reviennent exercer en Polynésie. Parmi eux Kenny Taumihau, qui revient après 8 ans de service en métropole. Expédié dans l’Hexagone à l’âge de 25 ans, après avoir réussi le concours de gardien de la paix option nationale, il a fait deux ans de Police-Secours à Bobigny, en région parisienne, puis trois années en brigade spécialisée. « Pendant trois ans, j’ai travaillé en civil. On tournait dans des véhicules banalisés et on luttait contre les trafics de stupéfiants, les vols, les agressions », se souvient-il.

Engagé pour 5 ans minimum loin de chez lui, il a continué à se former et à se faire son expérience lors de ses trois dernières années. Il a ainsi passé des tests pour être habilité et spécialisé « brigade anticriminalité » en 2021 avant d’être muté à Nice. Apprenant que des postes s’étaient libérés au fenua, c’est donc tout naturellement qu’il a demandé sa mutation. Pour le trentenaire, cette expérience en dehors de chez lui a été bénéfique. « Professionnellement, tu apprends plus, explique t-il, tu vois des choses que tu verras jamais ici, mais au bout de quelques années, tu veux toujours revenir chez toi. »

C’est donc chose faite pour le policier qui va intégrer dès lundi la brigade de nuit de la DTPN. Il espère à terme pouvoir faire profiter le fenua des compétences spécialisées acquises en métropole et ainsi pouvoir intégrer la Brigade anticriminalité locale. Et faire découvrir la Polynésie à sa femme et son bébé de 8 mois.