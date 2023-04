À l’occasion de la Journée mondiale du livre, l’association de promotion de la lecture tiendra des stands de dons près de ses « Boîtes à livres » de Punaauia, Arue, Mahina et Taravao ce dimanche, puis tout au long du mois de mai à la Maison de la culture. La collecte a entre autres pour but de rassembler des livres pour enfants afin de les envoyer vers les archipels.

Le dimanche 23 avril, on fête le livre. Une journée mondiale organisée par l’Unesco et que l’association Polynélivre veut marquer par deux célébrations. La plus importante, ce sera cette grande collecte organisée dans les « Pacific Centers » de Punaauia, Arue, Mahina et Taravao. Les bénévoles installeront ainsi leur stand dimanche matin dans les galeries commerciales des magasins Carrefour et Champion, et invitent le public à y déposer les livres dont ils n’ont plus l’utilité ou qu’ils voudraient simplement partager. Les dons sont destinés à alimenter le stock de l’association, qui s’est fixé comme objectif de favoriser l’accès à la lecture au fenua et qui gère plusieurs dizaines de « boîtes à livres ». À Tahiti, mais pas seulement : depuis quatre ans, le collectif répond aux demandes d’écoles des îles et expédie des cartons d’ouvrages vers tous les archipels, acheminés gratuitement lors de leurs missions par le RSMA ou la Marine. Les livres pour enfants – qui occupent bien souvent des fonds d’armoires quand les petits ont grandi – sont donc tout particulièrement appréciés, mais les ouvrages et même magazines en tout genre sont les bienvenus. « C’est une collecte très importante parce qu’on est un peu à zéro dans notre stock et on a quelques demandes », explique la présidente de Polynélivre Sophie Baptendier, qui parle notamment d’expéditions vers Takapoto et Ua Pou.

La collecte ne s’arrêtera pas à celle seule matinée. Les bénévoles de Polynélivre restent joignables au 89 36 31 54 pour récupérer les dons de ceux qui ne pourraient pas se déplacer dimanche. Et surtout l’association mettra en place un « point relais » jusqu’à la fin du mois de mai à la Maison de la culture, à Papeete.

Boites de « partage citoyen »

Et c’est justement dans ce haut lieu de la lecture qu’aura lieu l’autre partie de cette célébration, samedi, avec un peu d’avance sur la journée mondiale. Polynélivre inaugurera à 9 heures dans l’enceinte de Te Fare Tauhiti Nui une nouvelle boite à livres, entre la médiathèque adulte et la médiathèque enfant. Comme toutes les autres boîtes gérés par l’association (au CHPF, à la gare maritime, dans les centres commerciaux, de Moorea à Hao, en plus des boîtes gérées directement par les entreprises ou les écoles) elle permettra de s’échanger des livres de tout genre, tout format, tout âge. « Ces boites servent à faire profiter toute la population de livres d’occasion qui sont donnés par le public pour le public », détaille Sophie Baptendier. L’idée c’est à la fois de prendre et de donner, mais nul besoin de faire les deux en même temps : « si vous voyez un ouvrage qui vous intéresse, n’hésitez pas, vous pourrez le reposer ou en déposer un autre, une autre fois, pourquoi pas dans une autre boîte », appuie la responsable, qui appelle tout de même à la « citoyenneté ». « Il y a quelques mois, on avait vu une personne arriver avec un caddy et vider l’intégralité de la boite à livres dans le but de les revendre. C’est pas du tout la démarche ».