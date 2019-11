Polynesia Tatau, l’art gravé dans la peau

La septième convention internationale de tatouage organisée par Polynesia Tatau bat son plein depuis jeudi matin au Tahiti Ia Ora Beach Resort. Des tatoueurs locaux mais aussi internationaux se sont donnés rendez-vous pour échanger, travailler et mettre en compétition leurs œuvres devant un jury très spécialisé. Nouveauté cette année, un concours de Miss et Mister Tatau est organisé samedi soir pour la soirée de clôture. Les gagnants auront l’opportunité de participer aux concours Ink Girl et Ink Boy en France.

Le bruit des aiguilles ne faiblit pas. Les tatoueurs travaillent sans relâche depuis l’ouverture de la convention à 9h jeudi matin. Les meilleurs artistes polynésiens sont présents au Tahiti Ia Ora Beach Resort, mais aussi des invités venus de Nouvelle-Zélande, des États-Unis ou du Canada. Ils sont sélectionnés par leur niveau technique, artistique et hygiénique. C’est le seul moment de l’année où l’ensemble des tatoueurs du fenua peuvent se réunir et échanger. Particularité cette année, 13 jeunes tatoueurs font partie de l’aventure. Ils assurent la relève et il est important de les intégrer et de les faire connaître. Ce n’était pas le cas dans les éditions précédentes où les tatoueurs confirmés étaient majoritairement représentés.

Le tatouage représente quelque chose de fort et symbolique, surtout en Polynésie. Cette convention s’adresse à la fois aux fins connaisseurs mais aussi aux personnes sans réelle expérience du tatouage. Tuatini Tamata, président de Polynesia Tatau, décrit l’importance du processus de réflexion avant de faire un tatouage, surtout pour les non initiés.

Sur les tables de tatouage, les créations pullulent, à des endroits divers et variés. Bras, cuisse, dos, aine et même sous la poitrine, seule la tête semble quelque peu épargnée même si certains arborent des tatouages jusque sur le crâne. La concentration des artistes est extrême, comme la douleur de certains tatoués grimaçants. Les tatoueurs sont ravis de participer à un tel événement comme Tatoo by Patu qui évoque des « liens forts » entre les artistes.

Le public répond présent et bénéficie également de nombreuses animations proposées par la convention comme des danses traditionnelles à l’extérieur. Les visiteurs naviguent entre les stands, s’informent, observent et échangent avec les tatoueurs. C’est une véritable communauté curieuse et toujours avide de nouvelles expériences à se graver dans la peau. La persévérance, les valeurs, la famille et les moments forts de la vie reviennent souvent comme arguments pour se faire tatouer, au même titre que la résistance à la douleur.

La convention se poursuit encore vendredi et samedi toute la journée à partir de 9h. Pour la première fois cette année, un concours Miss et Mister Tatau est organisé samedi soir avant les concerts de Maruao et Angelo.