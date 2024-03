Polynesian Battle Games : invasion de crossfitters à Vairai

Les organismes des 283 athlètes inscrits cette année aux Polynesian Battle Games ont été mis à rude épreuve à l’occasion de la première des trois journées de compétition. Au programme ce vendredi : de la natation, de la course à pied, de l’haltérophilie et du cardio. L’heure est désormais au repos pour les champions qui enchaîneront les épreuves demain et dimanche. Retrouvez quelques photos de l’événement dans notre article.

Ils n’ont pas chômé. La troisième édition des Polynesian Battle Games a été lancée ce vendredi matin au parc Vairai de Punaauia. Au total 283 passionnés de crossfit ont décidé de tenter l’aventure cette année. Un challenge de taille, que ces accros de la discipline ont dû relever sous une chaleur écrasante. Ils se sont d’abord alignés sur un SwimRun, avant de s’attaquer à une épreuve d’haltérophilie avec des mouvements tel que le soulever de terre, le hang power clean ou encore le push jerk avant de s’atteler, dans l’après-midi, à une épreuve de rapidité et de force. À ce stade de la compétition, rien n’est joué. Les crossfitters de Tahiti et ceux des îles, qui se sont déplacés nombreux, ont encore rendez-vous demain. Au programme de la gym, du paddle prône et bien d’autres épreuves prévues pour inciter les athlètes à se dépasser. Les portes ouvriront à 6h30 avec un lancement des WOD dès 8 heures.