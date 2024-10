La délégation de la Polynésie à Paris a présenté ce dimanche au musée du Quai Branly l’application Polyngo. Un outil mobile qui met à l’honneur, auprès des enfants et adultes métropolitains, la langue tahitienne et son rôle en tant que vecteur de la culture. Les précisions de notre partenaire Outremers 360°.

Polyngo a été officiellement lancée au musée du Quai Branly, à l’occasion du premier « Dimanche en famille » de la saison, axé sur la découverte du patrimoine immatériel. L’application, disponible gratuitement sur Google Play et l’App Store, a été développée grâce à E-reo, une plateforme de promotion des langues autochtones lancée par Heiura Itae-Tetaa, la fondatrice de Speak Tahiti – Paraparau Tahiti. Elle propose un apprentissage ludique du tahitien à travers des thématiques variées comme la famille, les couleurs ou encore les expressions de politesse.

De nouvelles thématiques seront ajoutées en 2025, en lien avec des événements tels que le Salon de l’Agriculture, la Conférence des Nations Unies sur l’Océan et la Fête de la musique. Uniquement disponible en langues tahitienne-française pour le moment, l’application intégrera bientôt un mode « multilangues » permettant l’ajout de corpus pour les langues des archipels des Tuamotu, des Australes ou encore des Marquises afin de valoriser la culture polynésienne dans toute sa diversité linguistique et géographique.

Conçue pour un public d’enfants, d’adultes et de familles curieuses de découvrir la culture polynésienne – le lancement a d’ailleurs devant un public de tous les âges -, Polyngo est également destiné aux associations et professionnels qui font vivre cette culture à travers le monde. L’application pourra être utilisée dans des ateliers d’immersion culturelle déjà régulièrement organisés lors de foires, salons ou marchés, afin de contribuer à la revitalisation linguistique.

Polyngo se distingue enfin par son ancrage polynésien. Imaginée et développée par une équipe locale, elle intègre des algorithmes propriétaires sophistiqués pour favoriser l’apprentissage et la diffusion des langues autochtones à travers le monde. Cette solution innovante permet à l’entreprise de rayonner à l’international et s’inscrit dans la Décennie des langues autochtones des Nations Unies (2022-2032), qui appelle à une action urgente pour préserver ces langues.