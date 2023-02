Une affaire de « revenge porn » à la Cour d’appel de Papeete, ce jeudi matin, impliquant un homme d’une quarantaine d’années. Il avait été condamné à 13 mois de prison ferme en avril dernier pour avoir publié des photos et des vidéos intimes de ses deux compagnes sur les réseaux sociaux, et demandait ce matin une réduction de peine.

Le prévenu qui résidait à Mahina à l’époque des faits avait été condamné à 13 mois de prison ferme en avril dernier. Absent lors de son jugement en première instance, il a été incarcéré en décembre et à immédiatement fait appel de la décision des juges. Ce chef de chantier, père de 7 enfants, vit depuis 13 ans en concubinage avec une femme. En 2021, le couple entame une relation à trois avec une jeune adulte d’une vingtaine d’années. Un ménage à trois qui dure environ un mois et demi, mais qui fait finalement fuir la plus jeune. L’homme, ne supportant pas de savoir la jeune femme dans les bras d’un autre, se met à la menacer et à l’insulter par messages. Il décide aussi de publier sur les réseaux sociaux des images de leurs rapports sexuels. Des photos, mais aussi des vidéos – sur lesquelles elle n’apparaissait pas clairement – ont été diffusées via son compte personnel.

Quelques semaines après ces premiers faits, il avait là encore partagé des images intimes sur les réseaux sociaux, cette fois de sa concubine de longue date, qui l’avait selon lui rendu jaloux. Pour le ministère public, il n’existe aucune difficulté sur les faits puisque l’homme ne les nie pas. Il tente toutefois de les minimiser en expliquant : « je voulais me venger », parce que ses deux ex l’auraient en quelque sorte « cherché ». Déjà condamné à 12 reprises, notamment pour un homicide involontaire impliquant l’une de ses ex compagnes qui s’était jetée d’un véhicule qu’il conduisait, il a expliqué avoir changé et s’être arrêté de boire. Une transformation qui ne l’a cependant pas empêché de dévoiler l’intimité de deux femmes sur Internet. Son avocate a demandé à la cour de faire preuve de clémence en prononçant une réduction de peine à 3 mois. L’avocat général, de son côté, demande à la cour de confirmer la peine prononcée en première instance et de le maintenir en détention. La décision de la Cour d’appel sera rendue le 16 février prochain.