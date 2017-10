Portes-ouvertes pour les 55 ans du port autonome

Le port autonome fête ses 55 ans la semaine prochaine. L’occasion de voir, ou revoir, les photos d’antan au travers des expositions qui seront organisées. « L’histoire du port, c’est l‘histoire de Papeete, c’est aussi l’histoire de la Polynésie », explique le directeur de l’établissement public, Georges Puchon.

Dans quelques jours, le port autonome va fêter ses 55 ans d’existence. L’établissement public organise pour l’occasion une semaine portes-ouvertes à destination du public. Conférence sur le réchauffement climatique, la montée des eaux ou encore exposition de photos et films sont au programme de l’évènement, avec notamment un zoom sur l’évolution de Motu-Uta. Petit îlot d’antan, devenu aujourd’hui poumon de l’économie du fenua.

Le directeur du Port, Georges Puchon, affirme que ces 55 ans sont « l’âge de maturité d’une grande dame de Papeete ». Il estime qu’il faut rendre la mémoire aux jeunes générations « de façon à ne pas oublier que l’histoire du port c’est l‘histoire de Papeete, c’est aussi l’histoire de la Polynésie ».

Mais le port autonome ne veut pas rester ancré sur le passé et préfère se projeter dans le futur. Pour Georges Puchon : « il faut avoir des infrastructures dignes de ce nom pour être au rendez-vous de notre temps d’aujourd’hui (…) et demain (…). Nous arrivons à une période charnière de l’histoire du port autonome par rapport aux activités au futur ». Le directeur regrette d’ailleurs que le Pays ne participe pas plus aux investissements du port autonome concernant les prochains grands travaux prévus.

Le directeur du port autonome a d’ores et déjà annoncé que la gare maritime de Vaiare devrait subir des travaux d’ici l’an prochain. S’agissant du port de Uturoa : « depuis le classement de Taputapuatea à l’Unesco, le gouvernement souhaite qu’on gère le port de Uturoa et permettre aux paquebots de revenir sur Uturoa ». Les inscriptions pour les visites de la cale et du remorqueur se font par mail sur [email protected].