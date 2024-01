Post bac 2024 : un forum pour trouver sa voie

Que faire après la classe de 3e, et surtout que faire après le bac ? Le Forum post-bac 2024, et le forum post-3e, s’installent à la présidence du 25 au 27 janvier, puis à Uturoa le 9 février prochain. Cette année, le forum proposera un focus sur les entreprises innovantes.

Le ministre de l’Éducation Ronny Teriipaia et la cheffe du département de l’orientation et de l’insertion professionnelle de la DGEE, Nathalie Novelli, ont présenté l’édition 2024 du Forum post-bac qui se déroulera les 25, 26 et 27 janvier à la présidence, ainsi que le 9 février à Uturoa.

L’événement permet aux élèves et leurs familles de découvrir l’offre de formation de l’enseignement supérieur proposé en Polynésie. Un temps d’échange important qui viendra compléter les actions menées en établissement, afin que le choix d’orientation après le bac soit « un choix anticipé, réfléchi et correspondant aux intérêts de chacun ». Il s’agit aussi, grâce à des ateliers, de guider les futurs bacheliers dans les méandres de Parcoursup, qui ouvre sa plateforme du 17 janvier au 14 mars afin de recueillir les vœux des élèves.

Près de 40 stands seront installés sous le chapiteau de la présidence, dont trois stands d’accompagnement à l’orientation, un stand dédié à la vie étudiante (bourses, allocations, continuité territoriale, Erasmus, études en Nouvelle-Zélande, en Australie et au Canada – les consulats à Tahiti de ces deux derniers seront présents), et même un stand sur la formation continue. Les cursus supérieurs seront organisés par familles de filières : « commerce, gestion, comptabilité, transport », « industrie, bâtiment », « santé, social », « hôtellerie, restauration, tourisme, loisirs, sports », « nature, agriculture, environnement », « art, culture, communication, médias, lettres, langues, sciences humaines », « sciences et technologies », et « droit, fonction publique, justice, sécurité ». À noter que cette année, le Forum post-bac accueille des entrepreneurs innovants dans le cadre du thème « Innovation et entrepreneuriat ».

Infos pratiques Forum post-bac et post-3e Du jeudi 25 janvier à 8 heures au samedi 27 janvier à 13 heures. Les 25 et 26 janvier seront réservés au public scolaire. Le forum sera ouvert à tous les publics, le jeudi de 11h 30 à 13h, le vendredi de 12h à 15h et le samedi de 8h à 13h.

Rédigé par Margot Gebel