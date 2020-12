Pour être écolo faut-il être un crado ? – Edito 08/12/2020

Aujourd’hui c’est la journée mondiale du climat. Au passage vous noterez à quel point la pandémie de Coronavirus a contribué à ce que le sujet du réchauffement climatique soit en 2020 lui aussi remisé au placard. Il y a toutefois des irréductibles qui vent-debout continuent quel que soit le contexte à sensibiliser partout où c’est possible les éco-citoyens que nous ne sommes pas, du moins pas encore. Le but est encore et toujours que tous ensemble nous continuions à diminuer notre empreinte carbone. Pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec le concept on parle ici de tout ce que nous faisons, consommons, jetons, qui a conduit ou conduira à rejeter des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Le plus simple pour le commun des mortels dont vous et moi faisons partie c’est de commencer par réduire la quantité de choses que nous jetons à la poubelle. Soit. Je trouve ça très bien que des campagnes sur le « zéro déchet » existent, ce que j’aime moins c’est quand on atteint les limites du grotesque pour se donner bonne conscience, ou que l’on donne des haut-le-cœur aux non-initiés tellement certaines pratiques sont rebutantes. Je suis absolument désolé de vous mettre de telles images mentales en tête de bon matin mais en même temps si je ne le fais pas vous ne saisirez pas mon propos. Donc on est en 2020, hier je vous disais qu’on déployait des trésors de technologie pour aller récupérer des cailloux sur la Lune et au-delà, et à côté de ça on nous dit qu’on n’a pas trouvé de meilleures alternatives pour les protections menstruelles jetables que des coupes internes en plastique utilisables pendant des années à vider et laver soi-même ? Que dire de la « logistique » qu’implique d’utiliser à l’ancienne des langes au lieu des couches pour bébé ? Avec la meilleure volonté du monde, faut quand même pas pousser, ça ne sent pas le progrès …

Je le répète je loue toutes les initiatives qui visent à nous faire prendre conscience de tous ces petits gestes que nous pourrions faire pour mettre notre pierre à l’édifice d’une Terre plus Green. Toutefois, et je m’en excuse, je fais partie de ceux qui sont absolument convaincus que ça ne sert pas à grand-chose si ce n’est à se donner bonne conscience. Ensuite, quand en pleine épidémie comme celle que nous vivons nous voyons fleurir dans les commerces des pancartes annonçant que pour éviter des risques de propagation, les contenants personnels ne sont plus acceptés dans les rayons boucherie et fromagerie par exemple, ça démontre certaines limites du système.

Au final tout ceci participe à culpabiliser celui qui produit encore des ordures alors que tout en haut l’industrie agroalimentaire et les autres, renâclent à remettre en question les bonnes vieilles recettes qui fonctionnent. Alors qu’on aille leur mettre d’abord davantage de pression à ceux-là, car c’est eux et tous ceux qui ont le pouvoir et qui laissent faire qui méritent d’avoir le nez dans le caca …