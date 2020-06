Pour la Fête des mères, offrez des produits du terroir

La chambre de l’Agriculture et de la pêche lagonaire organise un marché du terroir spécial Fête des mères, ce samedi 6 et dimanche 7 juin à la mairie de Punaauia. En tout, une trentaine de stands de produits agricoles bruts et transformés et une cinquantaine d’horticulteurs seront présents.

Pour la Fête des mères, la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire organise un marché du terroir. Les visiteurs y retrouveront les exposants habituels, mais également les maraîchers du « Market Drive » et des agriculteurs certifiés bio. En tout, une trentaine de stands de produits agricoles bruts et transformés seront présents. La fédération horticole Hei Tini Rau a souhaité s’associer à l’évènement et une cinquantaine d’horticulteurs présenteront leurs plus beaux spécimens de plantes et fleurs.

Des animations gratuites seront proposées aux visiteurs pour appendre à marcotter ou encore à fabriquer un kokedama, ces sphères de mousse sur lesquelles poussent des plantesw. Un atelier fitness dance offrira aussi aux mamans l’occasion de se dépenser.