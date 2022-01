Pour Le Canard enchaîné, Tearii Alpha fait passer Boris Johnson pour un petit joueur

Les péripéties vaccinales des élus polynésiens ont attiré l’attention du Canard enchaîné. Qui compare Teari Alpha à Boris Johnson, lui aussi accusé d’avoir fait fi des consignes sanitaires.

Les débats autour du statut vaccinal de Tearii Alpha et Gaston Tong Sang, ainsi que l’épisode du mariage, valent à la Polynésie un article moqueur dans l’hebdomadaire satirique Le Canard enchaîné. Vue de Paris, la mise en œuvre de l’obligation vaccinale est un « sérieux bazar », avec deux élus « antivax pour eux et partisans de l’obligation pour les autres. » L’occasion également de rappeler l’épisode de la réception de mariage du ministre de l’Agriculture, y compris la composition de son orchestre.

L’article omet de préciser que l’enquête du parquet n’est toujours pas bouclée, six mois après les faits. Vendredi dernier, le procureur de la République Hervé Leroy répondait que « c’est une enquête qui doit être diligentée de façon approfondie, justement pour éliminer toute zone d’ombre et éviter que cette procédure donne lieu ultérieurement à des commentaires (…) » et que si l’infraction à la réglementation « ne semble pas poser de problème », il souhaite établir s’il y a eu « mise en danger de la vie d’autrui ». Le Canard enchaîné estime qu’avec son « Partygate » qui fait trembler le gouvernement britannique, le premier ministre Boris Johnson, accusé d’avoir organisé des apéros au bureau pendant le confinement, « fait amateur ».