Pour sa vingtième édition, un Salon du livre en ligne et innovant

Pour sa vingtième édition, le Salon du livre « Lire en Polynésie » devait s’installer à la Maison de la culture du 12 au 15 novembre. Accélération de l’épidémie oblige les organisateurs à se rabattre sur une version numérique. Mais les éditeurs du fenua comptent bien explorer tous les possibilité de cette dématérialisation.

Le Salon du livre 2020 aura bien lieu. La montée en flèche de l’épidémie et surtout les dernières règles de protection sanitaire – qui restreignent voire interdisent les rassemblements publics – auraient pu en décider autrement. Mais l’association des éditeurs de Tahiti et ses îles, qui fête cette année ses 20 ans d’existence, est bien décidée à maintenir l’évènement. Du 12 au 15 novembre, ce sera donc sur leurs ordinateurs, téléphones ou tablettes que les lecteurs polynésiens pourront participer à cette édition anniversaire. « Ça ne pourra jamais remplacer la chaleur des rencontres et des échanges physique, convient Marie Kops, responsable de l’organisation de ce salon « Lire en Polynésie ». Mais on va essayer de recréer cette ambiance autant que possible, proposer un maximum de contenus pour le public ». Invités, conférences, échanges… Autant de moments qui seront organisés à distance, sur Zoom ou sur les réseaux sociaux.

Les participants au salon pourront donc continuer à écouter, voir, mais aussi donner leur avis et et poser leurs questions aux intervenants, en direct de Polynésie, mais aussi de métropole, d’Australie, du Brésil, de Samoa, de Nouvelle-Zélande ou de Nouvelle-Calédonie.

Ventes et dédicaces en ligne

La crise sanitaire n’a pas freiné la production littéraire polynésienne, bien au contraire. Une vingtaines de nouveautés doivent être présentées au Salon, souvent par les auteurs eux-mêmes. Des rendez-vous Zoom pour parler de leur parcours ou de leurs écrits seront proposés, et pour accéder aux ouvrages eux-mêmes, le Salon parie sur la vente en ligne. « Le public pourra retrouver toutes les nouveautés des éditeurs, mais aussi, pour cette vingtième édition, les livres qui ont connu le succès lors des éditions précédentes, explique Marie Kops. Les lecteurs seront ensuite livrés ou pourront venir chercher leur livre au drive que nous allons mettre en place » à la Maison de la culture. L’équipe de Lire en Polynésie travaille à d’autres idées et innovations pour que le salon de novembre reste un incontournable. Les lecteurs devraient par exemple pouvoir demander à distance une dédicace de l’auteur, en même temps que l’achat d’un ouvrage.

Tous les rendez-vous du salon sont à retrouver sur la page facebook Lire en Polynésie et les site www.lireenpolynesie.fr.