Pour un Fenua parallèle où le peuple serait éclairé … – Edito 28/03/2018

Quelques jours avant de mourir le célèbre scientifique Stephen Hawking à qui je rendais dernièrement hommage venait de boucler un article que nombre d’experts estiment comme étant révolutionnaire. Il sera publié bientôt dans une revue préstigieuse après qu’il ait été relu et décortiqué par la communauté scientifique. Toute sa vie Stephen Hawking a tenté de démontrer l’existence des univers parallèles. Avec ses derniers écrits il semblerait que le défunt génie ait trouvé la démonstration ultime confirmant sa thèse.

Si notre univers et toute la matière qu’il contient est infini et en perpétuelle expansion, il existerait en fait un multivers c’est à dire une quantité d’univers infinie où tous existeraient en même temps. Il serait possible non seulement de les discerner mais éventuellement d’y accéder. Je ne m’aventurerai pas à rentrer ici et maintenant dans des détails et démonstrations qui me dépassent. Disons que je fais une confiance a priori à Hawking eu égard à tous ses précédents achèvements.

La science fiction et le cinéma ont fourmillé d’histoires autour de ce sujet. Une des hypothèses sur laquelle je suis déjà tombé au fil de mes lectures voudrait que le multivers s’enrichisse de nouveaux univers dès qu’une option plutôt qu’une autre est choisie par un individu. Je vous donne un exemple. J’avais le choix entre deux sujets à traiter dans cet édito aujourd’hui. J’ai choisi celui-ci. Mais un autre univers est né, une réalité alternative, où c’est l’autre sujet que j’ai traité. Et ainsi de suite pour chacun des petits choix, aussi anodins soient-ils de quiconque existe dans notre univers. Je sais ça donne le tournis. Donc si ça se trouve vous et moi ne sommes pas actuellement dans l’univers original de départ, nous pourrions être dans une de ces réalités alternatives.

Cela voudrait dire ainsi qu’il pourrait exister au moins une Terre où le 3ème Reich régnerait comme dans le très bon roman de Philip K. Dick « Le maître du haut château », une autre où la crise des missiles de Cuba se serait soldée par une guerre nucléaire totale. Là je parle du pire mais il doit sûrement exister des univers où les hommes ont fait les bons choix, où ils ont partagé équitablement leurs richesses, où ils ont vaincus les maladies, des mondes où la couleur de peau ou le lieu de naissance ne fragilisent pas les individus aux yeux de leurs congénères. Et je suis sûr, allez j’ai envie d’y croire, qu’il existe quelque part une version de mon Fenua où le peuple a su reconnaître lorsqu’il était instrumentalisé par ceux qui se disent détenir la vérité en jouant les victimes, ceux qui tentaient de faire passer leurs méfaits du passé comme des actes anodins, ceux qui donnaient au peuple une nouvelle vision dangereuse de l’exemplarité qui fait chanceler tous les repères. Ah la la que j’aimerais pouvoir voyager vers cette autre réalité …