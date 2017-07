Actuellement à Paris, le député Moetai Brotherson a annoncé, sur sa page Facebook, qu’il ne participait pas au Congrès de lundi à Versailles. Un Congrès consacré au discours de politique générale d’Emmanuel Macron que le député polynésien juge « futile (et) coûteux » et qui « court-circuite » selon lui le travail du Premier ministre.

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a réuni lundi le Congrès à Versailles pour donner les principales lignes de son quinquennat. Mais le nouveau député polynésien Moetai Brotherson a décidé de ne pas y assister. « Non, je n’irai pas à Versailles pour le sacre de Macron 1er », écrit le parlementaire Tavini sur sa page Facebook.

Considérant que la réunion du Congrès ne doit être réservée qu’à une « révision constitutionnelle », Moetai Brotherson estime que « ce que nous propose le Président de la République me paraît futile, coûteux (nous sommes transportés et nourris, et la réservation de Versailles a également un coût) ». Le député qui dénonce également cette initiative du Président de la République qui « vient court-circuiter le processus républicain habituel, à 24 heures du discours de politique générale du Premier ministre ». Pour autant, Moetai Brotherson précise que ce boycott n’est pas une « défiance vis-à-vis du Président de la République, mais (un) respect de (ses) électeurs, et (de ses) valeurs propres ».

Le député polynésien ajoute enfin avoir préféré aller à la rencontre des étudiants et des fonctionnaires d’Etat polynésiens, notamment pour terminer la constitution de son cabinet.