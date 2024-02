Préalerte cyclonique : le CHPF déclenche son « plan blanc »

Face à l’approche de la dépression Nat, l’hôpital de Taaone passe en « gestion de crise » pour assurer « la sécurité des patients ». Les consultations et hospitalisations programmées seront pleinement suspendues à partir de mercredi après-midi.

Un « plan blanc » et une « phase orange » au CHPF. Des termes diversement colorés qui ont en fait la même signification : le centre hospitalier passe en mode « gestion de crise » avec le passage en pré-alerte cyclonique. Le plan cyclone de l’établissement, qui en est donc à sa phase « orange », implique notamment de limiter les allées et venues à Taaone, de réserver de la place pour d’éventuels blessés… Et donc de limiter l’activité non-urgente de l’établissement. Les consultations et hospitalisations programmées vont être « progressivement arrêtées » et reportées à partir de ce soir, pour une suspension « pleinement effective » de ces activités de l’hôpital ce mercredi 7 février à 16 heures. Quelques heures, donc, avant le passage de la dépression Nat au plus près de Tahiti, prévu dans la nuit de mercredi à jeudi. « La continuité des prises en charge des patients hospitalisés et des urgences restera assurée », précise la direction dans un communiqué.