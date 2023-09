Préavis de grève à Air Tahiti

Il a été déposé vendredi par le personnel au sol de l’aéronautique de la compagnie. Les salariés dénoncent, entre autres, les horaires de travail du personnel de maintenance qui ne prend en compte que « la rentabilité » au détriment de « la sécurité et la santé » du personnel. Un état qui selon eux représente un « risque majeur lié à la sécurité des vols ».

Une grève à Air Tahiti ? C’est en tout cas ce que présage le préavis déposé vendredi par le personnel au sol de l’aéronautique de la compagnie. Selon Tahiti Infos, une réunion a pourtant eu lieu mercredi dernier entre la direction et le syndicat. Les salariés se plaignent des horaires de travail qui impacteraient la qualité du travail et leur santé. Le syndicat interne estime ainsi que le personnel « est en sous-effectif au vu de la charge de travail ». Un travail lourd qui aurait entraîné des accidents et qui représenterait aussi un « risque majeur lié à la sécurité des vols ». Le personnel estime qu’Air Tahiti tient compte davantage de « la rentabilité » de l’entreprise plutôt que de leur « sécurité et santé « . Les négociations pourraient démarrer ce dimanche.