Un préavis de grève a été déposé mercredi à la Direction de l’équipement. L’intersyndicale indique que si aucun accord n’est trouvé, « un arrêt de travail pour une durée illimitée » sera effectif à partir de mercredi prochain et ce dans les subdivisions de Tahiti et de ses îles et même sur les « différents sites de prestations et de chantiers sur Tahiti et Moorea ».

Les organisations syndicales CSIP, CSTP-FO, O oe to oe rima, Otahi et le syndicat autonome de l’équipement « SATEP » ont déposé un préavis de grève à la Direction de l’équipement mercredi.

L’intersyndicale demande à ce que le principe « À travail égal, salaire égal » soit appliqué aux agents de la fonction territoriale du Pays (FTP) « accomplissant le même travail avec la même qualification et la même ancienneté » que les agents non fonctionnaires de d’administration (ANFA). L’intersyndicale demande aussi la mise en place d’une indemnité pour le travail de nuit, ainsi que pour salissure et insalubrité égale à 10% du salaire horaire de base, ou encore que soit prise en compte l’ancienneté pour les départs à la retraite.

L’intersyndicale indique dans son préavis de grève qu’elle sollicite « une réunion dans les meilleurs délais ». Sans quoi « un arrêt de travail pour une durée illimitée » sera effectif à parti de mercredi prochain et ce dans les subdivisions de Tahiti et de ses îles et même sur les « différents sites de prestations et des chantiers sur Tahiti et Moorea ».