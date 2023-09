Préavis de grève à l’OPT

Un préavis de grève a été déposé ce vendredi à l’OPT, Onati, Fare Rata et Vini Distribution par une intersyndicale à laquelle A Ti’a I mua ne s’est pas joint. La revendication : proroger jusqu’au 31 décembre la période de négociation des avantages des salariés, qui doivent être rabotés dans le cadre du plan de redressement du groupe. Si aucun accord n’est trouvé, la grève sera effective le 28 septembre à minuit.

CSTP-FO, CSIP, O Oe To Oe Rima, Otahi et la SAPOT. le syndicat interne à l’OPT, ont déposé ce vendredi un préavis de grève dont l’échance est fixée au 28 septembre. La revendication concerne les accords d’entreprise, en négociation depuis février 2022. Aucun accord n’avait été trouvé au bout d’un an, et la période de négociation avait à nouveau été prorogée, avec une échéance au 30 septembre. Faute d’accord, certains des avantages des salariés « tomberaient » à cette date.

Entretemps, l’arrivée de Vannina Crolas, en charge des télécommunications au gouvernement, n’avait pas arrangé les choses : la ministre cherche à mettre au régime cet établissement public dont le déficit à fin 2022 approchait les 6 milliards de Fcfp et que le Pays maintient à flot via des subventions. Un premier plan de redressement proposé par la direction avait été jugé insuffisant, entre autres parce, sur le chapitre des avantages du personnel qui pèsent pour deux milliards dans les 10 milliards de masse salariale, l’effort consenti – fruit d’une quarantaine de rencontres entre la direction et les syndicats depuis l’an dernier – était considéré minime : 147 millions d’économies seulement. Elle a demandé à la direction de revoir sa copie, et la menace de grève qui couvait depuis quelque temps vient de s’inviter dans le débat. Les quatre syndicats signataires du préavis demandent à proroger encore une fois la période de négociation, cette fois au 31 décembre prochain, qui est aussi la date butoir du départ à la retraite du PDG du groupe, Jean-François Martin.