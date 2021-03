Préavis de grève au CHPF : les négociations reprennent mercredi

Le CHPF a déjà essuyé plusieurs conflits sociaux ces dernières années, mais le problème des ANFA revient sans cesse sur le tapis. Les négociations avec la direction reprennent ce mercredi.

À peine une heure de négociation qu’un syndicaliste sortait déjà de la salle pour répondre à son téléphone et soupirait : « Ça tourne en rond… » avant de retourner quelques minutes à la réunion pour finalement la quitter définitivement pour une autre. Mahinui Temarii plaide pour l’installation d’un « comité de suivi » qui serait capable de dire si oui ou non, chaque revendication est suivie d’effets.

Quelques heures plus tard, la directrice quittait elle-même la réunion. Pour Claude Panero, « les négociations se passent dans un climat très apaisé, serein, constructif, et respectueux, dans un rapport de transparence et de confiance ». Les premiers points portant sur « le respect et l’application du protocole de fin de conflit du 3 septembre 2019 » ont d’ailleurs tout de suite été discutés lors de cette première réunion : « Nous avons avancé sur deux points de négociation. Je tiens absolument à ce que chaque point du préavis de grève soit passé en revue, de tel sorte que l’on puisse clarifier certaines situations, ne pas laisser dire des choses qui ne méritent pas de l’être et par conséquent, appuyer la politique de l’établissement à l’aune d’une résolution de toutes les situations qui sont portées à notre connaissance, en respectant le droit, la règle, les personnes et toute la chaîne managériale », a encore précisé la directrice de l’établissement.

A leur sortie les syndicalistes sont un peu moins optimistes, mais satisfaits de cette première réunion qui a permis de « prendre la température et de cerner les positions » comme le dit Mireille Duval, représentante CSTP-FO à Taaone. Mais pour elle, les prochaines discussions risquent de durer, car les premiers points qui contiennent notamment le reclassement des ANFA et « le respect des instances du personnel du CHPF » sont « bloquants ». D’ailleurs, les syndicalistes sortis quelques minutes après la direction pensaient avoir avancé sur ces points mais finalement, après concertation, souhaitent les remettre à l’ordre du jour de la prochaine rencontre. Et pour Mireille Duval, l’hôpital ne pourra pas régler le conflit seul, le Pays doit aussi trancher, explique-t-elle.