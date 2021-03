Une intersyndicale constituée de CSTP-FO, CSIP, Otah, O Oe To Oe Rima et A Tia I Mua a déposé ce vendredi un préavis de grève au CHPF et dans ses structures annexes, qui pourrait paralyser l’hôpital à partir de jeudi 1er avril. Comme souvent dans les conflits sociaux, la première des sept revendications est le respect des accords passés lors du précédent mouvement.

En septembre 2019 les organisations syndicales et la direction du CHPF avaient signé un protocole de sortie de grève qui prévoyait notamment le reclassement des ANFA, des travaux de modification réglementaire du statut de la fonction publique, des créations de postes, des avancées sur les conditions de travail et les congés. Le préavis de grève demande l’application de ces accords.

Vient ensuite la revendication de « respecter les instances du personnel du CHPF », en cessant « toutes formes de pression envers les représentants du personnel » et en leur soumettant pour avis certaines décisions avant qu’elles ne soient présentées au conseil d’administration.

« Harcèlement managerial et harcèlement de la direction »

En troisième lieu les organisations syndicales estiment qu’il y a lieu de « revoir » les méthodes de communication, de gestion des équipes et d’organisation du travail. Elles se plaignent de « harcèlement managerial » et de « harcèlement de la direction », de « conflits dans les services », et de « critiques injustifiées et récurrentes ». Les autres revendications portent sur la protection de l’emploi local et la reconnaissance des compétences existantes, la mise en place « d’une réelle politique de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences », le respect de la déontologie du service public et du RGPD, et la demande d’une « indemnité covid ».

