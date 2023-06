Préavis de grève chez Air Tahiti Nui

A ti’a i mua et la CSIP, qui dénoncent le gel des salaires et les conditions de travail des PNC, menacent d’arrêter le travail ce mardi 4 juillet.

Le préavis, révélé par nos confrères de Tahiti-Infos a été déposé mercredi par cette intersyndicale, et n’a pas encore fait l’objet de discussions avec la direction. Les syndicats dénoncent un quasi-gel des salaires depuis 2008, et l’obligation, pour les salariés, de charger leur planning pour tenter de maintenir leur niveau de vie. Des plannings dont la gestion serait d’ailleurs déficiente, provoquant, toujours d’après A ti’a i mua et la CSIP, de perturbations importante du rythme de vie des PNC. Les personnels navigants commerciaux (hôtesses de l’air et stewards) sont d’ailleurs les seuls concernés par la menace de grève qui, sans négociation, se matérialisera dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 juillet, à minuit. Des négociations devraient avoir lieu en fin de semaine avec la direction, qui rappelle d’ores et déjà auprès du quotidien le contexte très concurrentiel de la desserte international de la Polynésie, la fragilité de la compagnie du Pays depuis la fin de la crise Covid, et les efforts déjà réalisés, notamment au travers de primes ponctuelles.