Préavis de grève chez Wing Chong

La Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) a déposé en fin de semaine dernière un préavis de grève auprès de la direction de la société Wing Chong. Sans accord, la grève sera effective mercredi matin.

La CSIP a déposé jeudi dernier un préavis de grève auprès de la direction de l’importateur Wing Chong. Le préavis comporte dix points de revendication portant sur les horaires de travail, des revalorisations salariales et primes diverses (voir préavis ci-dessous). Sans négociations et accord entre la direction et la confédération, la grève sera effective mercredi matin à partir de 0 heures.