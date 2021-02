Préavis de grève dans les filiales de l’OPT

A Tia I Mua et O Oe To Oe Rima ont déposé deux préavis de grève, le premier à Fare Rata, le second à Onati. Un troisième préavis a été déposé par A Tia I Mua à Vini Distribution. La grève pourrait démarrer mercredi 17 février à 0 heure.

Trois préavis de grève, déposés par les centrales A Tia I Mua et O Oe To Oe Rima chez Fare Rata (services postaux et bancaires), Onati (télécoms) et Vini Distribution (boutiques), frappent l’OPT. Chacun présente une quinzaine de revendications similaires, au premier rang desquelles « l’annulation de l’augmentation de +100 000 Fcfp/mois (rétroactif sur 2020 et 2019) des directeurs de Fare Rata ». « Fare Rata étant déficitaire, il a été demandé aux filiales du groupe de faire des sacrifices pour la renflouer », indique le préavis : les syndicalistes n’avaient visiblement pas en tête ce type de renflouage. Rodolphe Viriamu, responsable syndical A Tia I Mua à Fare Rata, explique que « c’est un peu cela qui a mis le feu aux poudres ».

Pour Onati, viennent ensuite le « dialogue social », la « lutte contre les risques psychosociaux et souffrance au travail » – les syndicats demandent un audit par une organisme indépendant et la création d’un comité de prévention -, la création d’une « véritable direction exécutive » des ressources humaines, des modifications de la convention OPT et son « application à l’ensemble des employés, CDD inclus (des « renouvellements perpétuels » dont il est également demandé la régularisation), la révision de l’indemnité de départ à la retraite, le déplafonnement des coefficients d’avancement et de l’ancienneté, la prise en charge des congés forcés liés à la pandémie, la mise à jour des fiches de postes « comme annoncé il y a un an », ou encore la « transparence et l’équité de traitement dans les recrutements ».

Pour Fare Rata, on retrouve les mêmes demandes, ainsi qu’un audit financier, la présentation du bilan social, et l’ouverture de négociations sur le télétravail. Pour Rodolphe Viriamu, « la revendication principale c’est l’instauration d’un dialogue social. Entre la direction et les différents représentants du personnel, il n’y a pas de dialogue social depuis deux ans, depuis la mise en œuvre du plan Ambition 2020, à Fare Rata comme à Onati. Lorsqu’on pose des questions, on n’a pas les réponses et ça nous inquiète grandement. Ça fait deux ans qu’on demande à la direction de pouvoir négocier la nouvelle convention, et il n’y a aucune négociation. Il nous reste un an. » Les syndicats demandent aussi des précisions sur les transferts vers la future entité « Néo Banque » dont la mise en œuvre serait prévue cette année et qui pourrait concerner 60 à 80 salariés.

Le représentant de A Tia I Mua à Fare Rata veut aussi parler des recrutements : « Nous voulons qu’il y ait de la transparence et surtout une méthodologie, que ce soit pour les recrutements internes ou externes, et surtout que ça s’applique à tout le personnel ».

Enfin pour Vini Distribution, A Tia I Mua demande aussi l’application de la convention OPT, la révision des horaires des boutiques en fonction de l’activité, leur rénovation et celle des espaces de vie du personnel.

En fin de journée ce jeudi, les directions des filiales de l’OPT n’avaient pas encore pris contact avec les centrales pour un rendez-vous de négociation. Si la grève devient effective, elle débutera mercredi 17 février à 0 heure.

Préavis Fare Rata

Préavis ONATI

Préavis Vini Distribution