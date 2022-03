Préavis de grève du 17 mars : « un acte citoyen »

L’Unsa, A Ti’a i Lua, O Oe To ‘Oe rima et Solidaires ont signé un préavis de grève pour la journée du 17 mars. Il a été déposé ce matin aux institutions et ils espèrent encore fédérer autour de revendications locales. Au niveau national c’est une hausse des salaires qui est demandée ; au fenua, on demande le retrait de la contribution pour la solidarité, le retour de la CST aux taux précédents et le gel de l’ITR.

C’est officiel, le préavis de grève signé par l’UNSA, A Ti’a i Mua, O Oe To ‘Oe rima et Solidaires a été déposé ce vendredi 11 mars au Haut-commissariat et à la présidence. L’appel national à la grève qu’ils relaient a été diffusé au mois de janvier en métropole pour protester contre l’augmentation du coût de la vie et demander une augmentation des salaires.

Contribution pour la solidarité, retraites et CST

En Polynésie, en plus de soutenir les revendications nationales, les représentants ont des doléances plus spécifiques. « C’est une première grève, indique Diana Yeng Kow, pour montrer notre opposition à ces taxes qui s’ajoutent. » La contribution pour la solidarité appelée aussi « TVA sociale » doit entrer en application le 1er avril au fenua. « Ce sont les fonctionnaires qui se lèvent aujourd’hui et avec eux tous les parents d’élèves que l’on voit de plus en plus perdre du pouvoir d’achat, explique la secrétaire générale de l’UNSA, c’est un acte citoyen que l’on va faire avec cette grève. » L’enseignement mais aussi les fonctionnaires d’État et certaines entreprises sont concernées par la mobilisation.

Outre cette préoccupation générale quant à la contribution pour la solidarité, cette grève est aussi l’occasion pour l’intersyndicale de demander le retour de la Contribution de solidarité territoriale (CST) aux anciens taux ainsi que « le gel de l’ITR et la mise en place d’un dispositif de compensations pour partir à la retraite avec un taux de remplacement de 75% ».

Une mobilisation à renforcer

En novembre, la grève générale avait réuni les plus grosses centrales du Pays. Cette fois-ci elles n’ont pas souhaité s’associer au mouvement. « Seuls A Ti’a i Mua et O Oe To ‘Oe Rima ont répondu » ainsi que Solidaires. Pour Diana Yeng Kow ce sont des « contraintes de temps qui font qu’ils n’ont pas pu signer ». D’ici une semaine, elle pense nécessaire de fédérer « toute la population, toutes les organisations syndicales et patronales », car elle estime que « c’est l’affaire de tous ».