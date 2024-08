Préavis de grève levé à Air Moana

Il n’y aura pas grève non plus chez Air Moana. L’intersyndicale a obtenu des réponses satisfaisantes, dit Cyril le Gayic, sur la plupart des points hormis la revalorisation de la grille salariale.

La dernière rencontre de jeudi, en début d’après-midi, a été la bonne : « Ils ont pris l’ensemble de nos remarques et observations et on a signé, le préavis de grève est levé », dit Cyril Le Gayic. L’intersyndicale, « compte tenu des problèmes financiers de Air Moana », n’a pas obtenu gain de cause sur les salaires, mais assure qu’elle voit ses demandes satisfaites sur la prime prévue par la convention collective qui n’avait pas été mise en place depuis la création de la compagnie. Sur le harcèlement moral et sexuel, un audit va être mis en place, ainsi qu’un comité hygiène et sécurité et un comité d’entreprise.

Air Moana a également donné des réponses qui ont satisfait les syndicalistes sur la régularisation « d’au moins une partie des temps partiels », et la mise en place des formations : « ils se sont engagés à mettre en place un planning », complète Cyril Le Gayic, qui comme il l’avait dit la veille, ne souhaitait pas réellement aller jusqu’à la grève dans les compagnies aériennes. Les préavis ont servi à actualiser le dialogue social, et surtout à faire monter la pression dans le secteur : les conflits les plus durs, à ADT et dans les sociétés de sécurité, ne sont toujours pas réglés.