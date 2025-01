Préavis de la Fraap : « On ne peut évidemment pas céder au chantage », dit Moetai Brotherson

Moetai Brotherson a coupé court à la deuxième rencontre avec la Fraap, avec qui aucune négociation ne serait possible. Il donnera jeudi à 10h30 une conférence de presse, annoncée mercredi soir sur ses réseaux sociaux, pour faire « découvrir le fond du dossier » aux adhérents du syndicat et à la population.

Après une première rencontre mardi, avec les responsables de la Fraap, la seconde a « tourné court », a fait savoir le président du Pays dans un live Facebook mercredi soir. Et visiblement remonté, il a fait un teasing sur le contenu de la conférence de presse qu’il tiendra jeudi matin à 10h30, « parce qu’un certain nombre de choses doivent être dites », invitant les adhérents de la Fraap à la suivre pour « découvrir le fond de ce dossier ».

Moetai Brotherson affirme que la Fraap n’est pas dans une démarche de négociation : « Leur proposition n’est ni plus ni moins qu’une injonction au gouvernement de se plier à toutes les exigences de la Fraap. Ce n’est évidemment pas acceptable. » Les représentants syndicaux « comprennent ce qu’ils veulent comprendre et oublient le reste de ce qui a été dit. » Ils ne communiqueraient pas non plus avec leurs adhérents, a déclaré le président, contacté par des fonctionnaires qui disent ne pas avoir été informés du contenu des accords passés début décembre.

Pour rappel, le préavis de grève déposé par la Fraap prendra effet, si aucune issue n’est trouvée, à O heure mardi 14 décembre.