Premier décollage pour l’avion de Tahiti Air Charter destiné aux Marquises

Le Cessna commandé par la compagnie pour assurer la desserte inter-Marquises vient sorti de l’usine Textron, aux États-Unis. Après quelques « adaptations », un coup de peinture, et un long voyage, il rejoindra Nuku Hiva pour commencer ses rotations sous la marque « Enata by Tahiti Air Charter » le 1er juillet.

Pihiti, c’est son nom, emprunté à un petit oiseau endémique des Marquises. Ce Cessna 208 Grand Caravan, un avion de 9 places similaire à celui qui vole actuellement aux Raromata’i, a été commandé spécialement pour la desserte des Marquises. Tahiti Air Charter a remporté il y a quelques semaines la délégation de service public pour cette desserte, puis a obtenu il y a quelques jours la défiscalisation du Pays. Vendredi, la société du groupe Degage a suivi à distance, le premier décollage de l’appareil tout juste sorti de son usine du Kansas, aux États-Unis. Reste à rajouter « quelques options », notamment pour faciliter son décollage sur les pistes courtes des Marquises.

Raison pour laquelle Pihiti n’a pour l’instant volé que vers une autre usine, située dans le Minnesota. Il faudra encore le doter d’une livrée aux couleurs de la compagnie – il sera exploité sous la marque « Enata by Tahiti Air Charter » – pour une arrivée entre le 10 et le 15 mai au fenua. Le Cessna, qui sera immatriculé F-OTEA, « clin d’œil aux pas de danse de ‘ori tahiti », volera un temps dans le ciel des îles Sous-le-Vent, avant que les pilotes ne commencent à « se faire la main » sur les pistes des Marquises, courant juin. « Pour l’instant on est tout à fait dans notre calendrier », précise Emmanuel Bonifait, le directeur d’exploitation de la compagnie.

Pihiti desservira Ua Pou et Ua Huka depuis Nuku Hiva au tarif fixe de 5 500 francs hors taxe par adulte. Hiva Oa fera aussi partie du programme de vol. Décollage le 1er juillet.