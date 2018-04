Premier Heiva des écoles pour Patricia Tokoragi

La saison des évènements culturels va démarrer au mois de mai avec l’incontournable Heiva des écoles. Si certaines écoles sont des habituées depuis plus d’une dizaine d’année, d’autres monteront pour la première fois sur les planches du Grand théâtre de la Maison de la culture. C’est le cas de l’école de ori tahiti de Patricia Tokoragi.

Le mois de mai ouvre le bal de trois mois réservés à la culture traditionnelle. Du 30 mai au 10 juin, les écoles de danse, de percussion et de ukulele seront réunies sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture pour le 24 ème Heiva des écoles. Cette année 39 formations présenteront le fruit d’un an de travail avec des élèves de tout âge. Parmi ces écoles, des noms très connus comme Hei Tahiti, Tahiti Ora ou encore Tamariki Poerani mais aussi des petites nouvelles. Patricia Tokoragi a ouvert son école de ori tahiti en juin dernier à Arue. Ses élèves participeront donc pour la première fois à cet évènement culturel phare. Après une carrière de danseuse professionnelle bien remplie, notamment un titre de meilleure danseuse en 2012, Patricia Tokoragi s’est lancée dans l’aventure de l’apprentissage.

Une centaine d’élèves et un orchestre de 10 musiciens monteront sur scène pour interpréter le thème Te ao’rai – Le monde d’en haut. Un thème inspiré de la commune de Patricia, Arue.

Le spectacle se prépare depuis le mois de janvier a raison de deux heures par semaines pour les danseurs et de une à deux répétitions par semaines pour les musiciens. Du côté des costumes, Patricia Tokoragi s’est entourée de l’ancienne costumière de Temaeva et de Orirau, Marie Burns. Les élèves de 5 à 77 ans seront principalement vêtus de costumes végétaux pour bien représenter la vallée et l’ancien temps.

Les élèves de Patricia Tokoragi passeront le 9 juin prochain au Grand théâtre. Mais le stress est déjà bien présent pour la directrice de l’école et aussi pour les danseurs adultes. « Les enfants eux sont cools », assure la directrice.

Deux autres évènements prévus

Le 18 mai prochain, le Paepae a Hiro accueillera la troisième édition du Ta’iri Pa’umotu, ce concours de musique dédié à la frappe si particulière des Tuamotu. Déjà six groupes sont en lice mais les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 mai.

Et enfin le Heiva des écoles sera clôturé par le grand gala du conservatoire le 16 juin place To’ata. 600 élèves feront la démonstration d’un an d’apprentissage de la culture traditionnelle sur un thème composé par Patrick Amaru, Te Papa a Tu a-Tua. Un thème qui évoque la transmission de la culture.

Pratique :

Les billets des différents évènements sont en vente à la Maison de la culture ou sur leur billetterie en ligne.