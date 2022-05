Premier Salon des arts de la maison

Le Salon des Arts de la Maison a ouvert ses portes ce mercredi au Hilton Hotel Tahiti. Une trentaine d’artisans y exposent des créations réalisées avec une exigence nouvelle, sous l’impulsion du Service de l’artisanat traditionnel, jusqu’au samedi 14 mai de 9 heures à 18 heures.

Le ministre de la Culture a officiellement ouvert les portes de la salle d’exposition ce matin, au Hilton Hotel Tahiti. La première édition du Salon des arts de la maison veut offrir un nouveau regard sur l’artisanat traditionnel. Trente artisans ont été sélectionnés et se sont surpassés pour y participer. Parmi eux, Anaïs Lissant propose des miroirs ornés avec beaucoup d’originalité : elle marie pandanus, fibre de coco, ni’au blanc, coquillages, nacre, bois flottés et parfois du tissu peint… un style qu’elle appose habituellement sur sa vannerie déjà bien connue. « Lorsqu’on nous donne un thème ça nous motive et ça devient un challenge pour nous ».

On retrouve également Mama Pepe Maire dont les indémodables tifaifai faits main rivalisent avec la créativité des jeunes artisans. Et puis entre les lampes sculptées de bois, d’os et de nacre, les coquillage remplacent les perles habituellement si présentes sur les salons d’artisanat. Et bien sûr les arts de la table ont une place centrale avec des verres peints à la main, des ronds de serviette en os, des opinels ou encore des plateaux à fromage en bois et en os. Le niveau d’exigence monte d’un cran à chaque nouvel événement organisé par le Service de l’artisanat traditionnel. Celui-ci est ouvert au public jusqu’au samedi 14 mai à 18 heures au Hilton Hotel à Faaa.