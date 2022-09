La plage de Hitimahana à Mahina a accueilli la toute première édition du Monster energy wind festival samedi 10 septembre. Amateurs de kite et de wingsurf – de plus en plus nombreux – étaient une trentaine sur le plan d’eau, pour le fun surtout, et pour se surpasser aussi, avant la fin de la saison de compétition pour Tahiti Kite School.

Le Monster energy wind festival a rassemblé quelques amateurs de voltige à Hitimahana ce samedi 10 septembre, pour le fun comme de nombreux samedis, mais aussi pour se mesurer les uns au autres dans un cadre plus officiel. C’est sous les ailes d’Antoine Fermon et de Vairea Céran Jérusalémy à la tête de Tahiti kite school, que l’événement est né. Il s’adresse à un public élargi avec la catégorie de kite big air freestyle qui fait déjà l’objet d’une compétition à elle toute seule, mais aussi les amateurs de wingsurf, de wingfoil et de kitefoil. Dans la matinée ce sont les épreuves de course qui ont eu lieu autour du motu martin. Le départ, « impressionnant » avec un vent de 20 noeuds par moments, a tout de même occasionné un carambolage suite à une chute. Puis le plus rapide des concurrents, Raiarii Fadier en kite twintip, a terminé son premier tour en « 3 minutes à peine », à la surprise des organisateurs. Il était suivi de près par Torea Charles, qui fini la course en 7 minutes 17 secondes. Ce dernier estime avoir eu de la chance d’être « parti en premier avec Raiarii », puis d’avoir été « devant tout le long ».

Plus d’espace et plus de fun avec le freestyle dans l’après-midi

À peine le temps d’un encas et la compétition redémarre en début d’après-midi, le vent perdant de sa force pour atteindre environ 16 nœuds. C’est au cours d’épreuves de freestyle que se mesurent d’un côté les riders de wingsurf et de l’autre de kitesurf, avec des figures aussi hautes, acrobatiques et variées que possible précise Antoine Fermon depuis son poste de juge. Mais la fatigue se fait sentir pour certains, et pour Tamatea, âgé de 12 ans c’est le manque d’expérience qui ne pardonne pas. Le plus jeune participant a « presque réussi à caller des air 360 ». Les conditions « plutôt bonnes » pour des riders confirmés, ne lui ont pas permis de faire la course du matin, car « il y avait trop de vent » pour lui. Mais c’était seulement sa troisième compétition. C’est Tukia Guyot qui remporte l’épreuve de wingfoil freestyle, tandis que Raiarii Fadier marque le plus de points en kite big air freestyle.

Chez les dames, Niuhiti Neuffer remporte la course de kite et l’épreuve de big air freestyle

Les sportives étaient moins présentes que les hommes dans l’eau. L’épreuve de course en kite comptait cinq participantes, et l’épreuve de freestyle big air en comptait six, parmi lesquelles Heiava, qui s’est inscrite « au dernier moment » bien qu’elle fréquente le spot « presque tous les samedi ». Après trois ans de pratique, une compétition pour elle c’est l’occasion de se surpasser et elle trouve dommage que chez les femmes, « il n’y a pas eu beaucoup d’inscriptions. Il y a beaucoup plus de filles qui en font mais qui ne s’inscrivent pas forcément en compétition ». Sans surprise, c’est Niuhiti Neuffer qui remporte les deux épreuves.