Organisées par la Direction de la culture et du patrimoine sous l’égide de la vice-présidence, les premières Assises de l’archéologie polynésienne se dérouleront les mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 janvier 2024, à l’hôtel Intercontinental de Punaauia. Le Pays souhaite ainsi amorcer « la structuration future de la discipline ».

Le gouvernement souhaite « réunir l’ensemble des acteurs de l’archéologie en Polynésie française » et « créer un espace propice aux discussions sous forme de présentations et de tables rondes animées » dans un objectif de « structuration future de la discipline ». Une trentaine de participants sont attendus, parmi lesquels des archéologues issus de la recherche, des professionnels du terrain, ainsi que des responsables de services administratifs du Pays.

Ces assises se concentreront sur des questions cruciales telles que la protection et la gestion des sites archéologiques, la recherche et la coopération régionale, le partage et la valorisation des connaissances, ainsi que sur les questions éthiques et de formation professionnelle. Il sera question d’archéologie préventive et de sa mise en œuvre au fenua : Jean-Marie Wadrawane, archéologue de l’Institut d’archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique (IANCP), sera présent pour partager son expérience dans ce domaine.

« L’archéologie est un secteur clé de la recherche en sciences humaines et environnementales, et elle joue un rôle essentiel au sein de notre société contemporaine et insulaire », conclut le communiqué du gouvernement.

À noter qu’un colloque international sur l’archéologie polynésienne s’était déjà tenu à l’Université de la Polynésie française en novembre 2022.

Avec communiqué