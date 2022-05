Premières courses, premières avaries, et premières soirées à la Tahiti Pearl Regatta

Du beau temps et du bon vent : les 43 voiliers et 175 membres d’équipages engagés dans la TPR ont participé, ce jeudi, aux deux premières courses de cette édition 2022, entre Taha’a et Raiatea. Côté monocoques, c’est EFTM et Diabolic qui mènent le bal.

Près de 15 nœuds établis de Sud-est, un grand soleil et une compétition relevée. Les participants de la TPR ne pouvaient pas rêver mieux pour la première journée de course entre Taha’a et Raiatea. Rassemblés mercredi – et pour certains plusieurs jours avant – au « camp de base » du motu Céran, les 43 bateaux participants, de la pirogue à voile aux grands monocoques de passage au fenua, en passant par les « multi » de tous poils, avaient eu le temps de peaufiner leur préparation. Ceux qui sont inscrits en « Racing » ont commencé, en guise d’échauffement par un parcours en « banane » au Sud de Taha’a. Moins de 5 miles nautiques, mais des manœuvres qui font toute la différence. Passé cet échauffement, les organisateurs avaient préparé, pour tout le monde, un parcours côtier de 23,5 miles (43,5 kilomètres) le long de la côte de Raiatea. Pour Stéphanie Betz, la cofondatrice d’Archipelagoes, société organisatrice de l’évènement, les conditions de course étaient tout simplement « parfaites » :

La TPR, c’est aussi une « réunion de famille » du monde de la voile polynésienne, et de rencontres avec les quelques équipages et bateaux extérieurs participants. Après la cérémonie et la bénédiction de mercredi, et la fête à terre vendredi soir, l’ambiance est à la relâche, ce jeudi soir, au mouillage, ou certains navires se sont mis à couple. Même diversité côté courses : ce vendredi, les classes Racing joueront des coudes en baie de Haamene avant un “tour de passe-passe” – ou parcours papillon – traversant les quatre passes du Nord de Raiatea et du Sud de Taha’a.



Au terme de cette première journée, EFTM, skippé par Benoît Panaudeau, qui a remporté les deux courses dans sa catégorie, s’installe en tête de la catégorie monocoque de division 1. Hoe Hoe et Tei Tei le suivent de près. En mono division 2, Diabolic, leader sur la deuxième course, fait d’une pierre deux coups et grimpe en haut du classement, avec Windfall et Team Polo Renegats dans son sillage. Du côté des pirogues à voiles, Viper Va’a s’impose devant Schweppes Va’a Ta’ie et Team Tane Socredo. Enfin, en Cruising, Nikaia, Black Lion et Seabird trustent le podium provisoire.

Comme chaque année, les avaries sont de la partie : la team 66-Nemara a dû rapidement abandonner la course, suivie par le jeune équipage du Marianne TSP Sail Tahiti CBRH, victime d’un démâtage. Ils pourront tout de même reprendre la TPR pour les deux jours et 4 parcours restants, et même espérer un beau classement. Côté cruising, le Trio de Thons et North-South, un bateau loué par un équipage anglais, ont également dû déclarer forfait.

Avec communiqué.