French Blue annonce Papeete-Paris à 64 995 Fcfp

Aviation Geeks Tahiti a dévoilé mercredi matin les horaires et une première idée des tarifs des vols opérés par French Blue en Polynésie française, sur la base des premières informations « rentrées en système » par la compagnie low cost. Dans la journée, la compagnie a communiqué sur ses premières offres.

Les futurs vols Paris-Tahiti de la compagnie low cost French Blue, bientôt dénommée « French », ont été rentrés dans les systèmes de réservation de la compagnie aérienne. C’est Aviation Geeks Tahiti qui a publié mercredi matin les informations dénichées sur Internet. Les deux vols hebdomadaires prévus par la compagnie devraient être opérés les samedi et lundi matin avec un atterrissage en provenance de Paris et San Francisco à 05h15 et un décollage à destination de San Francisco et Paris à 07h30. En haute saison, un troisième vol saisonnier devrait être programmé le jeudi matin aux mêmes horaires.

Côté tarifs, les vols disponibles chez les voyagistes en ligne montrent des tarifs en classe économique à partir de 150 000 Fcfp AR au départ de Papeete vers Paris, 250 000 Fcfp AR en haute saison toujours au départ de Papeete et 1 500 euros (178 000 Fcfp) AR au départ de Paris en basse saison. Rien n’indique que ces tarifs sont définitifs.

French Blue communique

Dans la foulée de la diffusion de ces informations, la compagnie French Blue a communiqué sur ses premiers tarifs. Elle a confirmé les horaires de vols et diffusé les seuls tarifs exacts en aller simple entre Papeete et Paris. L’offre Basic (sans repas et sans bagage en soute) est à 64 995 Fcfp, l’offre Smart (équivalent de la classe éco) est à 75 695 et la Premium (équivalent business) est à 123 395 Fcfp.

« French Blue commercialisera dans un second temps les billets pour les vols Paris-San Francisco et Papeete-San Francisco, dès l’accord attendu des autorités américaines », précise la compagnie. Pour les premiers vols entre Paris et Papeete, les réservations d’ores et déjà ouvertes. Le premier vol est attendu le 11 mai 2018.