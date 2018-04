La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a dévoilé mercredi midi lors d’un déjeuner-débat du Tapura les estimations des chiffres de la fréquentation touristique au fenua sur l’ensemble de l’année 2017. « Près de 199 000 touristes », selon la ministre.

Si les chiffres complets de la fréquentation touristique pour l’année 2017 n’ont pas encore été rendus publics par l’Institut de la statistique (ISPF), la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a annoncé mercredi midi les « estimations » de la fréquentation annuelle lors d’un déjeuner-débat du Tapura spécial tourisme. Nicole Bouteau affirme qu’avec les estimations pour le mois de décembre, « près de 199 000 touristes » ont séjourné au fenua en 2017. La barre symbolique des 200 000 touristes n’est donc pas encore franchie, mais la ministre se satisfait d’une progression constante depuis 2011. Nicole Bouteau qui a regretté que les carénages de trois mois du Paul Gauguin et d’un mois du Wind Spirit aient coûté le petit millier de touristes qui aurait pu faire franchir cette barre symbolique à la fin de l’année dernière.

Rappelons que la barre des 200 000 touristes n’a été franchie qu’entre 2000 et 2002 et entre 2004 et 2009 en Polynésie. La fréquentation touristique avait atteint son plus bas niveau depuis les 20 dernières années en 2009 avoisinant les 150 000 touristes. Le plus haut niveau historique se situant à 255 000 touristes en 2001.