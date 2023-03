Près de la moitié des 40-59 ans sont propriétaires d’un bien immobilier en plus de leur logement

Après sa grande enquête Feti’i e Fenua, l’ISPF a fait le focus sur le logement des quadragénaires et des quinquagénaires polynésiens. L’étude révèle entre autres que les deux tiers d’entre eux sont propriétaires, une proportion qui tombe à la moitié dans les îles du Vent.

Menée entre 2019 et 2020, Feti’i e fenua, avait pour but de « proposer un éclairage inédit sur la dispersion spatiale des familles des résidents polynésiens ». Après des résultats globaux et un premier focus sur les matahiapo, publiés tous deux en 2021, l’Institut de la statistique a voulu extraire des données récoltées celles qui concernent spécifiquement les 40-59 ans. Des actifs souvent bien installés, et dont les caractéristiques de logement en disent beaucoup sur le mode de vie polynésien. On apprend ainsi dans cette étude que seuls 50% de cette tranche d’âge est pleinement propriétaire de son habitation principale. S’ajoutent près de 17% de propriétaires en indivision, laissant un tiers de la population cible vivant soit en location (20%) soit en hébergement gratuit (13%) généralement dans le cercle familial. Mais attention, les propriétaires de leur maison ne sont propriétaire de leur terrain que dans un tiers des cas. Les autres résident sur un foncier est en indivision. Des chiffres qui varient beaucoup entre les archipels, avec un total de 85% de propriétaires aux Australes contre à peine 51% dans les îles du Vent où un quart des quadragénaires et quinquagénaires sont locataires de leur logement.

Ces logements, ils sont près de 38%, à l’échelle du fenua, à l’avoir construit eux-mêmes ou en famille, une proportion qui grimpe à 78% dans les archipels. La vie en immeuble collectif reste marginale pour les 40-59 ans : seuls 5% d’entre eux ont un domicile principal en appartement, presque tous à Tahiti et Moorea. L’ISPF est allé en détail dans la caractérisation des logements. Cuisine, salle de bain toits anticycloniques ou pilotis… Là encore, ces caractéristiques varient beaucoup entre les archipels :



On notera aussi que 39 % des résidents de 40 à 59 ans ont déclaré un autre fare sur le même terrain occupé par un membre de la famille. « Il est plus fréquent de déclarer une ou plusieurs autres constructions sur le même terrain aux Îles Sous-le-Vent (56 %), mais moins aux Australes (24 %) », note l’ISPF. Quarante cinq pour cent de la classe d’âge déclare être propriétaire d’un autre bien que leur habitation principale. Dans 9 cas sur 10, il s’agit d’un héritage.

