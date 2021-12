Présentation du futur campus de Opunohu

Une délégation gouvernementale menée par le président Édouard Fritch a présenté le projet de campus de Opunohu, destiné aux lycéens de Moorea, vendredi. C’est à proximité du lycée agricole que les bâtiments seront construits comprenant un lycée d’enseignement général et un autre professionnel, un complexe sportif, un internat et un CDI dont l’achèvement est prévu en 2024.

Le futur campus de Opunohu réunira l’actuel lycée agricole, un lycée d’enseignement général et un autre professionnel. Ce projet a été présenté vendredi au conseil municipal et maire de Moorea par le président Édouard Fritch, accompagné du vice-président Jean-Christophe Bouissou, de la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, du ministre de l’Agriculture, Tearii Alpha, et du ministre des Grands travaux, René Temeharo. Plus de 330 enfants de Moorea doivent se rendre chaque jour à Tahiti pour suivre leur cursus scolaire. Les familles de l’île demandent depuis plus de 10 ans la construction d’un lycée. Ce projet va voir le jour sur le site de Opunohu, à proximité du lycée agricole. Ce nouveau campus proposera un programme pédagogique très complet. Le lycée général devrait accueillir 245 élèves de la seconde à la terminale. Le lycée professionnel, lui, devrait accueillir 72 élèves dans trois filières de formation : l’hôtellerie, le bâtiment et l’horticulture. Ainsi, cumulé avec le lycée agricole, le campus à trois pôles scolaires, aura un effectif global de 640 élèves et de 140 agents encadrants, précise le communiqué de presse de la présidence.

L’architecte sélectionné pour le projet, Pierre Lacombe, était présent pour détailler le futur campus scolaire. Selon l’architecte, « le projet prend en compte les aspects environnementaux, la beauté et la qualité du site et est respectueux de la topographie du terrain ». L’architecture sera bioclimatique, avec une valorisation du bois de pin de Moorea. Les personnes à mobilité réduite seront naturellement prises en compte, et pourront circuler à travers le campus grâce à l’installation de voies adaptées.

Le futur campus comprendra également d’un complexe sportif, d’un internat, d’un centre de documentation et d’information (CDI) et d’un réfectoire. Les travaux devraient prendre fin en 2024. Le projet finalisé avec mobilier et équipements est évalué à près de 4,2 milliards de francs.

Avec communiqué