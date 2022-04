Présidentielle 2022 : Les mesures Outre-mer des candidats Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Emmanuel Macron Marine Le Pen

Politique – Accompagnement de l’Etat sur l’évolution institutionnelle qui ferait consensus avec élus et citoyens – Projet «d’émancipation réelle» des territoires ultramarins au sein de la République – Loi Programme Outre-mer sur 15 ans – Ministère d’Etat de la France d’Outre-mer et de la politique maritime – Conseil de l’Outre-mer présidée par le chef d’Etat 2 fois par an

Economie – Favoriser l’autonomie alimentaire par la structuration des filières agricoles – Permettre une plus grande mise en concurrence pour faire baisser les prix. – Débat sur l’octroi de mer pour les produits de première nécessité en lien avec les élus – Développer l’économie bleue – Tourisme : Valoriser et différencier la marque “Martinique » – Plan de rénovation du patrimoine en Martinique – Soutien à la filière bois et la consolidation de la filière aurifère en Guyane – Accompagner transition de la filière spatiale – Développement des filières de l’économie bleue – Soutien du tourisme et la valorisation économique de la biodiversité amazonienne. – Consolider la pêche et la pêche en Polynésie – Nomination d’un haut-commissaire à la coopération économique – Création d’une Agence pour les investissements Outremer en appui sur les ressources de Business France – Réforme de l’octroi de mer – Baisse de la TVA sur les produits énergétiques – Instauration d’une taxe sur l’exploitation des ressources minières ou fossiles Outre-mer dont le produit sera affecté aux collectivités locales. – Soutenir la montée en gamme du secteur du tourisme Outre-mer pour attirer davantage les voyageurs étrangers dotés d’un fort pouvoir d’achat, particulièrement dans les Antilles et le Pacifique

Santé – Déploiement du plan Ségur de la Santé (augmentation le salaire du personnel de santé) – Prise en compte de la vieillissement de population en Martinique – Ouverture du nouveau CHU de Guadeloupe – Politique du maintien d’aide à domicile – Construction d’un second hôpital à Mayotte – Suppression des Agences régionales de santé (ARS) pour débureaucratiser le système de santé et rendre aux préfets le pilotage de la politique sanitaire. – Accroître les investissements en faveur des hôpitaux publics – Développer l’accès et étendre la pratique de la télémédecine – Chlordécone : un comité médical et scientifique sera chargé de dresser le bilan des pathologies provoquées par ce produit

Education – Financement de l’enseignement et la formation professionnelle en Guyane – Renforcement de l’autonomie de l’Université de Mayotte – Créer un Erasmus caribéen – Diminution des effectifs des classes de primaires en Guyane et à Mayotte. – Renforcement des heures de français à l’école primaire et au collège, à Mayotte. – La mise en place de cours de français obligatoires et gratuits pour les parents d’élèves ne maîtrisant pas ou mal notre langue. – Un plan de construction d’écoles et de collèges soutenu et impulsé, si les collectivités locales concernées sont défaillantes, par les recteurs et les préfets. – Un recrutement, au-delà de ce qui est prévu, grâce à des concours locaux, des enseignants du premier degré

Jeunesse/Sports – Mise en oeuvre du Plan Jeunesse – Financement de l’enseignement et la formation professionnelle en Guyane – Renforcement de l’autonomie de l’Université de Mayotte – Soutien de l’État à l’organisation des Jeux des Îles en 2027 à Mayotte – Mieux utiliser le Service militaire adapté pour favoriser l’insertion des jeunes

Immigration – Restreindre le droit du sol ​​- Réaffirmer et réinvestir les frontières face aux flux d’immigration irrégulière et au pillage des ressources minières et maritime en Guyane – Renforcement des moyens d’intervention sur les cours d’eau guyanais, pour lutter efficacement contre l’immigration illégale et les trafics venant du Brésil et du Surinam – Déploiement, à Mayotte, des moyens maritimes et aériens permettant d’assurer la permanence de la surveillance des eaux territoriales et des approches maritimes – La mise en œuvre des mesures issues du référendum sur l’immigration, et en particulier le retour des Mineurs Non Accompagnés clandestins de Mayotte dans leur pays d’origine.