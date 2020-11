Présidentielle américaine : légère avance pour Biden

Ce qui va se passer après On peut considérer que la « vraie élection » commence après la fermeture de bureaux de vote. Voici à quoi s’attendre. Jusqu’au 23 novembre : les votes sont comptés. La plupart des États laissent un ou deux jours après l’élection pour la réception des votes par correspondance, mais l’État de Washington peut recevoir ces votes jusqu’au 23 novembre.

À partir du 10 novembre : les États qui ont terminé le comptage certifient les résultats. Un processus qui peut durer jusqu’en décembre.

Au 8 décembre, tous les États doivent avoir terminé le comptage ou le recomptage des votes, et chacun doit donner sa liste de grands électeurs.

Le 14 décembre : les grands électeurs votent pour le président des États-Unis.

23 décembre : date limite pour l’envoi des votes des 538 grands électeurs au Congrès (Chambre des Représentants + Sénat).

3 janvier : Installation du nouveau Congrès (la consultation électorale du 3 novembre renouvelle également l’intégralité des représentants et un tiers des sénateurs). Ce sera le 117e Congrès américain.

6 janvier : comptage des votes électoraux devant les deux chambres du Congrès réunies.

20 janvier : Jour de l’investiture du président et du vice-président (Inauguration Day)