Présidentielle : Babette de Rozières quitte la campagne de Valérie Pécresse

Engagée auprès de la candidate Les Républicains depuis plusieurs mois, la cuisinière d’origine antillaise et animatrice de télévision a annoncé qu’elle ne soutenait plus Valérie Pécresse. Un départ plutôt fracassant : Babette de Rozières a dénoncé la « campagne nulle » de la candidate de droite, un entourage « pas au niveau » et surtout un « certain mépris pour les outre-mer ».

Elle devait être l’une des figures des outre-mer dans la stratégie de campagne des Républicains. Babette de Rozières, cuisinière et entrepreneure d’origine antillaise a annoncé qu’elle ne soutenait plus Valérie Pécresse. En décembre dernier, la cheffe, connue pour ses émissions de télévision, n’avait pourtant pas manqué de louanges pour la candidate de droite lors de son passage Polynésie, où elle effectuait une mission officielle sur la gastronomie ultramarine. L’entente était mutuelle : Babette avait été déclarée en janvier « oratrice régionale » au sein de l’équipe de campagne des Républicains. Après quelques coups de gueule sur les réseaux sociaux, elle a officiellement quitté l’organigramme du parti ce mardi. En ligne de mire, le directeur de campagne Patrick Stefanini. « Je ne peux pas cautionner une campagne tout à fait hors-sol avec un directeur de campagne complètement nul. Ça n’a ni queue ni tête, on ne comprend rien dans cette campagne, (…) ça ne m’intéresse pas », a affirmé Babette de Rozières sur CNews. Déjà conseillère régionale Île-de-France, elle parle d’une « campagne des années 80 » sans « densité humaine » ni « sincérité ». La cheffe antillaise ne se met pas seulement en retrait de la campagne de Valérie Pécresse : elle ne la « soutient plus » et « dira même à ses compatriotes de ne pas le faire ». Elle reproche notamment à la candidate, qui est passée en quelques semaines de la deuxième à la cinquième place dans les sondages, derrière Marine Le Pen, Éric Zemmour, et, d’après certaines études récentes, Jean-Luc Mélenchon, d’avoir « affiché un certain mépris pour les Outre-mer ».