Teva Rohfritsch, sénateur de la Polynésie française et membre du bureau exécutif de LREM, était ce jeudi le dernier invité de « La Course à l’Élysée », pour défendre le bilan et le programme d’Emmanuel Macron. Un Président de la République avec lequel « il n’y a aucun tabu », qui a « un profond respect pour l’autonomie » et qui restera aux côtés de la Polynésie sur le plan économique.

Sur les conséquences des essais nucléaires, si Emmanuel Macron a bien enclenché les changements annoncés – reconnaissance de la « dette » de la France à l’égard de la Polynésie, financement de l’Institut du cancer, aide à la constitution des dossiers d’indemnisation…, il n’a toutefois pas inclus dans ses promesses de campagne le remboursement à la CPS des frais de santé des maladies radio-induites. Il n’est pas contre, et l’aurait indiqué lors de la table ronde Reko Tika à Paris, assure Teva Rohfritsch, charge au gouvernement local de présenter à l’État un argumentaire étayé. « Il n’y a aucun tabu avec Emmanuel Macron ».

« Un profond respect pour l’autonomie et nos institutions »

Après la crise sanitaire durant laquelle la solidarité nationale a inclus la Polynésie, en sera-t-il de même pour la crise économique ? Les cordons de la bourse vont-ils rester ouverts même si la compétence économique est détenue par le Pays ? Oui, répond Teva Rohfritsch, « c’est la notion d’en même temps ». Emmanuel Macron, dit-il a concrétisé son engagement pour lutter contre la vie chère en Polynésie et encourager l’autonomie alimentaire par la signature du contrat de développement et de transformation en mai 2021.

« Lutter contre les effets d’aubaine » de la défiscalisation

Il est également question de modifier la défiscalisation, très orientée ces dernières années vers le tourisme et le logement. Emmanuel Macron entend « lutter contre les effets d’aubaine », dit le sénateur, en privilégiant non pas nécessairement tel ou tel secteur, mais en s’assurant de la pertinence des projets en termes de création de richesses et d’emplois.

En quoi un second quinquennat d’Emmanuel Macron pourrait contribuer à réduire les inégalités, alors qu’elles se sont creusées durant le premier ? Emmanuel Macron veut réparer l’ascenseur social, assure Teva Rohfritsch, notamment en encourageant l’accès des plus doués aux grandes écoles et en développant l’apprentissage. « Il sera toujours aux côtés du gouvernement polynésien dès lors que l’on parlera de création d’emplois. »

Ni exploration ni exploitation des fonds marins sans l’accord des Polynésiens

Sur la question des ressources minières sous-marines et des matière stratégiques le sénateur, qui mène la mission d’information du Sénat sur les grands fonds marins, affirme qu’ « il n’y a pas de souhait de l’État » de revoir la liste. Encore une fois, il fait référence au respect présidentiel pour le statut : « il ne viendra pas mener de campagne d’exploration et d’exploitation si les Polynésiens ne le souhaitent pas » même sur les matières qui échappent au contrôle du Pays. Sans compter que la France, qui se concentre sur la zone de Clipperton, « n’est pas encore au rendez-vous au plan mondial » sur les questions techniques.

La stratégie Indo-Pacifique d’Emmanuel Macron signifie-t-elle que la Polynésie va connaître un afflux de militaires ? Il prévoit « un renforcement de la Marine dans les Outre-mers » répond Teva Rohfritsch sans plus de précision. Mais, dans le contexte de la guerre en Ukraine, il loue la prescience du Président de la République « lorsqu’il faisait appel à une Europe de la défense pour que l’Union européenne mette des forces en commun pour défendre ses frontières. Cela sera forcément aussi le cas dans l’Indo-Pacifique, dans la mesure où nos frontières sont aussi des frontières de la France et, par extension, de l’Europe. » Un développement qui pourrait décourager les « convoitises » des « grandes nations » dans la région. « Il faut protéger la ZEE, et à ce titre-là les moyens de l’Armée seront renforcés. Je guetterai bien entendu au Sénat la prochaine loi de programmation militaire », a conclu Teva Rohfritsch.