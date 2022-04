Présidentielle : le premier tour démarre sans entrain en Polynésie

Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures ce matin, et le resteront jusqu’à 19 heures. Les taux de participation dans la zone urbaine étaient, en début de matinée, bien plus bas que lors du premier tour de 2017, scrutin déjà marqué par une forte abstention.

Quelques files d’attente vite résorbées, des électeurs qui prennent le temps de discuter dans les bureaux de vote, et des urnes encore bien vides… Le premier tour de l’élection présidentielle a commencé à 8 heures ce matin au fenua. Sur le motu Ovini de Faa’a, c’est une sonnerie qui a, comme à l’accoutumée, marquée l’ouverture des bureaux. Aux municipales de 2020, plusieurs centaines d’électeurs étaient alors déjà en rang. Cette fois, les queues sont plus clairsemées, et certains bureaux attendront de longues minutes avant leur premier « à voter ». 819 bulletins enregistrés à 9 heures, soit 4,30% des inscrits. C’est beaucoup moins que les 1334 électeurs (7,72%) du premier tour des présidentielle 2017 à la même heure. Il faut dire que le tavana de la commune, Oscar Temaru bien présent pour surveiller le bon déroulement des opérations, a appelé à l’abstention avec le Tavini.

Mais ce constat de baisse de la participation n’est pas propre aux communes gérées par les indépendantistes : 4,55% à 9 heures à Punaauia, où l’affluence paraissait un peu plus forte, contre 7,66% en 2017. Du côté de Papeete, 8,83% des électeurs inscrits avaient émargé à 10 heures… contre 11,31% en 2017. Des chiffres d’autant plus étonnant qu’il y a 5 ans, le premier tour de la présidentielle avait déjà été marqué par une abstention record : 61% des Polynésiens inscrits ne s’étaient pas déplacés, contre 50,6% en 2012.

Le Haut-commissariat doit annoncer en milieu de journée les premiers chiffres de la participation au fenua. Pour les résultats, il faudra attendre la métropole : les premières estimations ne tomberont qu’à 8 heures dimanche matin.