Présidentielle : Macron l’emporte en Polynésie… loin derrière l’abstention

Emmanuel Macron sort largement en tête du premier tour en Polynésie, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Valérie Pécresse et Éric Zemmour, malgré leurs soutiens locaux, sont distancés. Mais c’est l’abstention, estimée à plus 69% des inscrits, qui reste la grande gagnante du scrutin au fenua.

Une fois n’est pas coutume, le fenua a choisi le même duel de deuxième tour que la métropole. Emmanuel Macron a récolté 40,25% des voix exprimés des Polynésiens au premier tour. Le chef de l’État sortant, arrivé en tête au niveau national, avait bénéficié du soutien du Tapura d’Édouard Fritch. Et bat largement son score de 14,7% du premier tour de 2017.

Il est suivi par Marine Le Pen, qui, avec 19.45% des voix du fenua, fait moins bien que ses 32,5% de 2017. Jean-Luc Mélenchon, connait en revanche une belle progression : 13,24% contre 7,87% en 2017. Alors que François Fillon, 35,3% des voix, était arrivé en tête du premier tour il y a 5 ans, la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, officiellement soutenue par Gaston Flosse, échoue à 7.93% des voix exprimées en Polynésie. Enfin Éric Zemmour, soutenu entre autres par Tauhiti Nena et qui avait engrangé de nombreuses signatures de maires pendant la campagne, perd son pari : 7,11% des voix. Yannick Jadot, pour qui Jacky Bryant avait battu campagne, n’engrange que 3,57% des voix. Suivent Nicolas Dupont-Aignan (3.27%), Nathalie Arthaud (1.35%), Jean Lassalle (1.02), Philippe Poutou (0.76%) et Fabien Roussel (0.62%).

Le phénomène le plus marquant de ce scrutin présidentiel reste tout de même l’abstention : près de 70% des Polynésiens inscrits sur les listes ne se sont pas déplacés samedi. Un record.

Plus d’informations à venir