Présidentielle : tous les résultats polynésiens, par commune et par archipel

Malgré sa défaite, en Polynésie comme au niveau national, Marine Le Pen a rassemblé près de 40 000 voix en Polynésie, un record pour l’extrême droite. Elle bat Emmanuel Macron dans 17 des 48 communes, mais aussi dans un des cinq archipels : les îles Sous-le-Vent.

Îles du Vent : 50,66% pour Macron

Malgré un petit rebond de l’intérêt pour le scrutin, les îles du Vent sont l’archipel où l’abstention a été la plus forte pour ce deuxième tour : 60%, contre 70% au premier tour. Emmanuel Macron, arrivé largement en tête le 9 avril (37%), reste devant, mais de peu : 50,66% contre 49,34% soit 749 voix d’écart. Marine Le Pen réalise ses meilleurs scores à Taiarapu Est (52,8%) et Taiarapu Ouest (57,3%), mais gagne aussi à Arue (50,2%), Hitiaa o te ra (50,05%), Mahina (52,2%), et dans les deux communes gérées par des indépendantistes, Faa’a (51,9%) et Paea (52,95%). Les deux communes, comme Papara, Hitiaa ou Taiarapu, sont marquées par une très faible participation, avec un record de 70,8% d’abstention à Faa’a.

Îles du Vent, en % E. Macron M. Le Pen Abstention Arue 49,77 50,23 54,57 Faa a 48,07 51,93 70,84 Hitiaa O Te Ra 49,95 50,05 62,44 Mahina 47,78 52,22 59,86 Moorea-Maiao 52,4 47,6 61,17 Paea 47,05 52,95 58,84 Papara 47,3 52,7 68,44 Papeete 50,64 49,36 56 Pirae 58,15 41,85 50,91 Punaauia 53,71 46,29 53,49 Taiarapu-Est 47,22 52,78 61,97 Taiarapu-Ouest 42,73 57,27 61,29 Teva I Uta 55,22 44,78 59,59

Îles Sous-le-Vent : Le Pen à 55%

Pour la première fois, Marine le Pen remporte un archipel polynésien : les Raromatai, où elle devance Emmanuel Macron de 1157 voix, réunissant 54,9% des suffrages exprimés. La candidate du Rassemblement national devance très largement le Président de la République à Maupiti, Tahaa et Bora Bora, fief de Gaston Tong Sang, mais elle remporte aussi le scrutin à Huahine, où l’abstention a atteint 66%.

Îles Sous-le-Vent, en % E. Macron M. Le Pen Abstention Bora-Bora 43,41 56,59 57,51 Huahine 49,05 50,95 66,22 Maupiti 26,53 73,47 36,4 Tahaa 37,51 62,49 52,45 Taputapuatea 51,68 48,32 52,46 Tumaraa 52,09 47,91 62,23 Uturoa 50,55 49,45 56,09

Aux Tuamotu, Macron à 60%… sauf exception :

Les Tuamotu – Gambier, qui bénéficient du plus gros taux de participation des 5 archipels (55%), ont choisi Emmanuel Macron à 60%. Le Président est largement en tête dans la majorité des communes. Mais certains soutiens locaux à Marine Le Pen ont joué : Tatakoto, Napuka, Rangiroa.

Tuamotu – Gambier, en % E. Macron M. Le Pen Abstention Anaa 66,08 33,92 49,58 Arutua 61,34 38,66 55,67 Fakarava 60,61 39,39 45,7 Fangatau 51,75 48,25 45,74 Gambier 77,04 22,96 45,26 Hao 64,64 35,36 38,54 Hikueru 85,71 14,29 37,95 Makemo 64,41 35,59 41,94 Manihi 72,5 27,5 43,22 Napuka 42,86 57,14 44,67 Nukutavake 57,58 42,42 35,63 Puka Puka 57,69 42,31 45,83 Rangiroa 41,53 58,47 43 Reao 69,81 30,19 32,63 Takaroa 70,44 29,56 54,64 Tatakoto 22,12 77,88 28,57 Tureia 73,15 26,85 53,28

Aux Marquises, Macron à 67,6% sans hésitation :

Avec 67,6% des voix, c’est aux Marquises que le président sortant réalise son meilleur score polynésien. La visite de juillet, la première pour un chef de l’État, a joué : toutes les communes ont voté dans le même sens, avec un record de 79% des voix pour le chef de l’État à Fatu Hiva.

Marquises, en % E. Macron M. Le Pen Abstention Fatu-Hiva 79,09 20,91 47,56 Hiva-Oa 73,58 26,42 37,66 Nuku-Hiva 61,67 38,33 51,37 Tahuata 66,78 33,22 48,63 Ua-Huka 78,69 21,31 30,04 Ua-Pou 58,69 41,31 49,94

Les Australes votent Macron à 57% mais restent divisées :

Si Emmanuel Macron remporte le scrutin aux Australes (57%), il n’arrive en tête que dans trois communes sur cinq. Raivavae vote pour Marine Le Pen, tout comme Rapa où la candidate du Rassemblement national réalise un de ses meilleurs scores (73%).