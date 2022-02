Prévenir la délinquance grâce aux communes et aux acteurs de terrain

Prévenir la délinquance : c’est l’objectif du Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance installé dans chaque commune. Pirae, qui organisait sa réunion ce mardi, constate une légère augmentation des infractions et a présenté ses priorités des prochaines années : l’insertion professionnelle des jeunes, l’éducation et l’offre de loisirs.

Lors de la dernière réunion du conseil territorial de sécurité et de la prévention de la délinquance, le haut-commissaire avait répété l’importance de créer du lien, de jouer sur la proximité et donc de s’appuyer sur les conseils locaux de sécurité et de la prévention de la délinquance installés dans les communes. Celui de Pirae s’est réuni ce mardi, sous la présidence d’Édouard Fritch, accompagné de deux invités : le haut-commissaire Dominique Sorain et le procureur de la République Hervé Leroy. Dans la salle, les adjoints au maire et les présidents de diverses associations impliquées dans cet organe de concertation, qui définit les priorités de lutte contre l’insécurité. La réunion a commencé par des chiffres présentés par Mario Banner-Martin, directeur territorial de la police nationale. Sur l’ensemble de la circonscription de la police nationale (Papeete et Pirae), les faits augmentent de 4,53%. Les faits constatés augmentent mais également les faits élucidés : la police nationale de Polynésie française atteint 58% d’élucidation contre 35,93% en métropole en 2021. Concernant la répartition par communes, Mario Banner-Martin constate une diminution des faits sur Papeete et une légère augmentation sur Pirae. Les vols de scooters augmentent, les infractions routières également dont notamment les conduites sans permis, mais les infractions sur les stupéfiants baissent ainsi que celles des nuisances sonores et des chiens errants. « La délinquance nécessite des réponses coordonnées, a précisé Dominique Sorain. Il est impératif d’apporter des réponses à la population pour préserver la tranquillité publique. » Et cela passe « essentiellement » par les communes et les associations.

Après les chiffres, les actions. Sur le plan de la réussite scolaire, le développement des activités extrascolaires et périscolaires, la rénovation des écoles, les opérations cartables ont visiblement fonctionné car l’absentéisme est en baisse ainsi que le décrochage. En revanche, depuis 2021, Pirae enregistre une augmentation des violences en milieu scolaire et pour des faits « graves ». Concernant la sécurité publique, le service de police municipale fonctionne H24 depuis juillet 2021 et un système de vidéo-protection avec 49 caméras et un centre de surveillance urbaine va être installé en avril de cette année (un investissement de 97 millions de francs de la commune). Enfin sur les nuisances sonores : les mutoi ont un autre son de cloche que la police nationale car 90% de leurs interventions concernent des nuisances sonores, et ils s’inquiètent de voir des situations qui pourraient déraper. Sur les chiens errants, la mairie explique avoir récupéré une centaine d’animaux sur une année et va lancer une campagne de stérilisation.

Une présentation a été faite de la feuille de route quinquennale pour 2022-2026 avec tout le programme des actions prévues sur trois thèmes : insertion professionnelle des jeunes, éducation et offre de loisirs. Le nouveau ministre de la Jeunesse et de la prévention de la délinquance, Naea Bennett a pris la parole : « Avec ce que je vois, on n’a plus besoin de moi ! Tous les spécialistes sont là. Mais je serais présent pour faire les photos », a-t-il plaisanté avant de reprendre plus sérieusement qu’il espère travailler avec les communes et la Direction de la jeunesse et des sports pour s’occuper des jeunes du Pays. Pour le haut-commissaire, c’est le travail en réseau mené tout au long de l’année par tous les acteurs engagés dans la prévention de la délinquance qui paye.

La réunion s’est terminée par la signature d’une convention de coordination de la police municipale de Pirae et de la police nationale, par Édouard Fritch et Dominique Sorain, qui vient clarifier les domaines d’intervention et les référents de chacune des parties.